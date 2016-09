La star de films d’actions Jackie Chan va recevoir un Oscar d’honneur a annoncé jeudi l’Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet ces prestigieuses statuettes dorées.

Le roi des arts martiaux, au sens précis de la comédie et au style de combat acrobatique, est apparu dans plus de 150 films depuis ses débuts dans les années 1960 à Hong Kong, alors qu’il était enfant.

La monteuse Anne Coates, la directrice de casting Lynn Stalmaster et le réalisateur de documentaires Frederick Wiseman recevront également une statuette lors de cette 8e soirée des prix des gouverneurs de l’Académie, qui aura lieu le 12 novembre.

«Ces prix honoraires ont été créés pour des artistes comme Jackie Chan, Anne Coates, Lynn Stalmaster et Frederick Wiseman: de vrais pionniers et légendes dans leurs arts respectifs», a commenté la présidente de l’Académie Cheryl Boone Isaacs.

Chan, 62 ans, s’est fait connaître à Hollywood avec «Jackie Chan dans le Bronx» en 1996, et il est depuis devenu une star mondiale avec des films comme «Rush Hour», «Shanghaï Noon» ou «Karate Kid», et en prêtant sa voix au dessin animé «Kung Fu Panda».

Anne Coates, âgée de 90 ans et qui vit en Angleterre, a gagné un Oscar pour son travail sur le chef d’oeuvre de David Lean «Lawrence d’Arabie», et lors d’une carrière de plus de 60 ans durant laquelle elle a collaboré avec les plus grands réalisateurs.

Lynn Stalmaster, 88 ans, a travaillé à la distribution de plus de 200 films, y compris «Le lauréat» et «Tootsie».

Frederick Wiseman, 86 ans, a réalisé près d’un film par an depuis 1967, notamment ces dernières années des documentaires sur le Crazy Horse, l’Opéra de Paris, la Comédie française, mais aussi sur les violences conjugales.

Le Bal des Gouverneurs a été créé comme cérémonie de prix séparée en 2009 pour donner plus de temps aux lauréats de faire un discours en recevant leur récompense, au lieu du planning chronométré à la seconde près de la principale soirée des Oscars.

Parmi les précédents artistes honorés figurent Lauren Bacall, Francis Ford Coppola, Oprah Winfrey, Angelina Jolie ou Spike Lee.