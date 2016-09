La preuve que Drake et Rihanna sont en couple

Depuis la soirée des VMA’s, qui se déroulait dimanche dernier, les rumeurs concernant la relation entre Rihanna et Drake ont fait le tour de la Toile.

Rappelons que Drake a déclaré sa flamme à la Barbadienne sur scène. Il a ensuite tenté d’embrasser l’interprète de Bitch Better Have My Money sur la bouche, mais celle-ci lui a présenté la joue.

Alors que Drake était de passage à Miami, ce mercredi, pour continuer sa tournée Summer Sixteen, le chanteur de 28 ans a invité sa compagne sur scène afin d’interpréter quelques chansons ensemble. Selon une vidéo captée par un spectateur, Rihanna a marché droit vers Drake et l’a embrassé sur scène avant de lui faire une accolade.

Par la suite les tourtereaux sont sortis dans un club de Miami et ont quitté la soirée ensemble.

Même si rien n’est confirmé, les deux artistes ne se cachent pas pour se donner de l’affection en public. Tout porte à croire qu’ils sont bel et bien en couple.