Le blues, une affaire de coeur

Cela fait 25 ans que l’homme de blues Pat Loiselle roule sa bosse. De la mandoline au dobro et de la guitare au Lap Steel, il séduit et se fait en quelque sorte, le porte-parole d’un genre qui est à la base du jazz, du folk et du country. Ne l’ayant jamais vu, ni entendu (honte à moi), je découvre un interprète chaleureux, aux racines solides, comme en fait foi cette nouveauté.

Pour combattre les cônes orange, la congestion routière et les mauvaises qui sont légion, Sonny Boy Gumbo’s Blues est sans contredit... le remède. Entouré d’une très solide équipe, la plupart provenant du monde du blues, tout un chacun trouvera aisément de quoi glisser dans son oreille. Comme un chef qui connaît les mélanges secrets pour une bonne fabrication, nous y trouvons un peu de country, des accentuations toniques qui évoquent la ruralité du sud des États-Unis tel : Dreaming on My Cheesecake, Rollin’ an Tumblin ‘, Pretty Thing, etc. Sans copier ni vouloir transformer ce que firent les maîtres, Pat Loiselle s’installera confortablement dans votre salon avec ce petit brin de quiétude qui vous rendra certainement heureux.

Voilà ce que nous pouvons nommer comme le travail d’un artisan honnête, avec le blues tatoué au cœur pour notre plus grand plaisir. Une belle découverte tardive de ma part !