Le crime irrésolu

Il n’y a rien de pire qu’un crime irrésolu. Surtout lorsqu’il s’agit d’un crime sordide comme celui de la petite Cédrika Provencher. Il empoisonne la vie des proches de la victime et celle de toute la communauté.

C’est un sentiment horrible qu’il sème dans le cœur des uns et des autres: justice n’a pas été rendue. Peu à peu, la colère prend le dessus.

Ces jours-ci, ce crime remonte à la surface de notre vie publique.

Injustice

Le principal suspect de l’affaire Cédrika a été arrêté ces derniers jours. Il l’a été pour d’autres raisons, toutefois: on l’accuse de possession et de diffusion de pornographie juvénile.

Apparemment, à Trois-Rivières, le commun des mortels ne doute plus depuis longtemps de la culpabilité de celui qu’on nomme l’homme à l’Acura rouge.

On n’hésite pas à faire le lien entre l’accusation des derniers jours et les soupçons qui traînent depuis des années.

La scène était marquante: lorsque le principal suspect a été remis en liberté, une foule s’est massée devant le palais de justice pour le fustiger, l’insulter, le menacer.

Si elle en avait eu l’occasion, elle l’aurait lynché. Les plus cyniques y verront une raison de plus pour se méfier du peuple. Et c’est vrai que le peuple, trop souvent, est expéditif. On ne doit pas pour autant le présenter comme une grosse bête dangereuse.

Car on peut voir les choses autrement: le peuple a un puissant désir de justice. Et il juge qu’il n’y a rien de plus diabolique que l’assassinat d’un enfant, sinon le meurtre de ses propres enfants.

C’est pour cela qu’on se souviendra pour longtemps encore du carnage de Guy Turcotte et du cafouillage initial de la justice qui semblait perdre le contact avec des notions aussi élémentaires que le bien et le mal.

La justice avait trahi ses idéaux en se perdant en subtilités.

Allons au-delà de l’affaire Cédrika. Notre système de justice suscite de moins en moins la confiance.

On lui reproche par exemple de crouler sous des procédures exagérément compliquées.

On reproche aussi sa domination par les psychiatres qui relativisent toujours plus la responsabilité individuelle. On lui reproche enfin de ne pas donner des peines à la hauteur des crimes commis.

Deuil

Actuellement, on ne sait pas trop quelles seront les suites de cette affaire.

Est-ce que les récentes accusations contre le principal suspect du meurtre de la petite Cédrika le pousseront à la confession?

À moins bien évidemment que le commun des mortels soit dans l’erreur et ne se trompe sur l’identité du coupable. C’est possible aussi. C’est pour ça que la justice ne suit pas le rythme de la condamnation populaire et qu’elle a ses propres procédures.

Chose certaine, le meurtre de Cédrika Provencher demeure des années plus tard une plaie ouverte, purulente et puante. La famille pleure, la communauté pleure, le meurtrier gambade.