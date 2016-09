Le Sac de chips couronne le mangeur de beigne le plus rapide

Jeudi, le Sac de chips est allé faire un tour au pique-nique géant du Fonds de solidarité FTQ au Square Dorchester, où le fabuleux Rémy Couture, alias le youtubeur de St-Crème, donnait des beignes gratuits (woohoo!).

Faut croire qu’on n’était pas les seuls à avoir été attirés par l’odeur de pâte frite, puisqu’une bonne centaine de personnes faisaient déjà la ligne devant son camion à notre arrivée.

Heureusement, on a réussi à mettre la main sur quelques-uns des délicieux beignes au muslix et glaçage au bleuets créés spécialement par l’occasion par le chef pâtissier Rémy Couture.

Et parce qu’au Sac de chips, les beignes, c’est du sérieux (surtout quand c’est ceux de notre ami CRémy!), on a décidé d’organiser un petit concours improvisé du mangeur de beigne le plus rapide.

Un moment magique que vous pouvez revivre en visionnant la vidéo ci-dessous.

Faits saillants

Rémy en personne est venu remettre les beignes de compétition officiels à nos cinq compétiteurs et superviser l’épreuve pour s’assurer que tout se déroulait dans les règles de l’art.

Photo: Alexandre Legault-Déry

Notre premier compétiteur, Bernard, est entré très confiant dans la compétition et s’inscrit au tableau avec une marque très respectable de 3:11:59.

Photo: Alexandre Legault-Déry

Ensuite, c'est au tour de Philippe et Alexandre de mettre les bouchées doubles pour battre le temps de Bernard.

Photo: Alexandre Legault-Déry

Le défi se révèle toutefois rapidement plus difficile que prévu. On n’a pas affaire ici à de vulgaires beignes produits à la chaîne, mais à de copieuses et surtout très volumineuses pâtisseries confectionnées avec amour.

Photo: Alexandre Legault-Déry

Au prix d’une chaude lutte, c’est finalement Philippe qui remporte la deuxième vague en établissant un nouveau record de 2:03, talonné de près par Alexandre, qui termine avec 2:12.

Photo: Alexandre Legault-Déry

Finalement, deux adversaires de taille s’affrontent pour la troisième et dernière vague: l’humoriste Matthieu Pepper et notre Benoit national.

Photo: Alexandre Legault-Déry

Si en début de course Matthieu semblait intimidé par la technique irréprochable de Benoit, il effectue une belle remontée en milieu de parcours. Malgré sa persévérance, c'est finalement Benoit qui terminera premier de cette vague, avec un temps de 3:03.

Photo: Alexandre Legault-Déry

Le grand vainqueur de notre concours est donc Philippe, avec une marque de 2:03. On n’a pas vérifié, mais on est pas mal sûrs qu’il s’agit d’un nouveau record du monde. Bravo Philippe!

Photo: Alexandre Legault-Déry

Malheureusement, aucun juge des Records Guinness n’était sur place pour homologuer le record.

Encore une fois, un gros merci à CRémy pour ses délicieux beignes!