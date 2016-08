Le vin de la semaine

Chant des Vignes 2015, Domaine Cauhapé, Jurançon Sec, France

Si vous cherchez un bon blanc qui sort des sentiers battus, voici votre chance! On connaît surtout le Jurançon, dans le sud-ouest de la France, pour ses délicieux vins doux. Issue de gros manseng et de camaralet, deux cépages typiques de la région, cette cuvée Chant des Vignes est complètement sec. Le vin étonne par son caractère exotique (parfums d’ananas, de fruits blancs, de miel et de pin) comme par sa bouche à la fois riche, concise et laissant une belle amertume en finale. Servir bien frais.