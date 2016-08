L’école, ce n’est pas les Olympiques!

Les tenants de la concurrence ne ménagent pas leurs efforts pour voir triompher leur conception de l’éducation en dénigrant la bureaucratie scolaire, en proposant des écoles autonomes ou en publiant des palmarès comme si une école était en quête de se mériter la coupe Stanley. Cette fâcheuse tendance, à mettre les écoles en compétition sous prétexte que cela contribuera à leur amélioration, est un mythe, car elle va à l’encontre du principe même de l’éducabilité de tous les enfants et génèrent forcément un lot de perdants.

Les partisans d’une école autonome se réfèrent généralement à l’expérience des écoles privées pour prétendre que les élèves réussiraient mieux si l’établissement ne relevait pas d’une autorité intermédiaire. Un tel raisonnement est mal fondé au point de départ, car il fait abstraction du processus de sélection pour accéder à ces écoles et sous-estime les effets de cet écrémage dans les écoles publiques. Ce n’est donc pas à cause de son autonomie que l’école privée performe mieux, mais bel et bien parce qu’elle privilégie le recrutement des meilleurs élèves.

Jusqu’à un certain point, ces écoles sont nuisibles à la réussite du plus grand nombre, car elles haussent la charge des écoles publiques qui doivent admettre tous les élèves, indépendamment de leurs difficultés ou de leurs handicaps. Il ne faut pas se surprendre dans une telle situation d’un nombre plus élevé d’élèves nécessitant des services particuliers dans les classes alors que le secteur privé et les écoles à vocations particulières du secteur public s’emploient à vider les écoles régulières des meilleures éléments.

C’est peut-être un choix de société pour certains que de privilégier une éducation de pointe pour l’élite, mais c’est une voie impraticable pour une nation qui veut voir émerger des citoyens autonomes et fonctionnels dans la société du savoir qui se profile pour demain. Les Finlandais ont compris cette réalité et n’entretiennent pas d’écoles privées sur leur territoire. Ils ont véritablement opté pour une école égalitaire et le processus leur réussit bien, car ils ont un des taux les plus élevés de diplomation dans le monde.

Il s’en trouvera certains pour dire que l’école finlandaise jouit de beaucoup d’autonomie et c’est vrai. Les écoles relèvent toutefois d’un cursus national et les exigences, tant pour enseigner que pour diplômer, relèvent de l’État. Il faut aussi rappeler qu’elles obtiennent leur budget d’opération de la municipalité à qui elles doivent également rendre compte.

Dans les faits, il n’existe pas d’écoles autonomes à moins qu’elles soient clandestines et illégales, car l’éducation est une responsabilité d’État. La gouvernance peut varier d’un pays à un autre avec ou non des structures intermédiaires pour la mise en oeuvre des programmes nationaux. À peu près partout, sauf en France ou dans ses ex-colonies, il existe une structure de gouvernance intermédiaire qui peut prendre différentes formes comme celle du canton suisse, celle de la municipalité scandinave ou celle de la commission scolaire canadienne et qui s’appuie sur une bureaucratie pour accomplir sa mission.

Elle a le dos large cette bureaucratie que ses détracteurs dépersonnalisent délibérément en laissant sous-entendre qu’il y en a trop sans toutefois être capables d’identifier ce qu’il y a en trop. Les commissions scolaires ont l’importante responsabilité de répartir équitablement les ressources dans les écoles de leur territoire et ainsi favoriser l’égalité des chances. La répartition des élèves dans les écoles, l’organisation du transport scolaire, la gestion des ressources humaines et l’évaluation des besoins pour la construction d’une école afin d’assurer un accès à tous sont quelques unes des fonctions essentielles remplies par les commissions scolaires. Il en couterait plus cher aux écoles pour assumer les fonctions dévolues à cette instance intermédiaire. Consolation, si besoin est, les frais administratifs des commissions scolaires sont les plus bas comparativement à ceux des municipalités et ceux du secteur privé.

En ce début d’année scolaire, je souhaite à tous les jeunes du Québec de pouvoir progresser dans leur cheminement scolaire en comptant sur la mobilisation de tous les intervenants qui les mettront à l’abri des chicanes de structure et des comparaisons douteuses.