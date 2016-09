Les réseaux sociaux des deux Québécoises arrêtées sont pollués de messages haineux

Les comptes Instagram et Facebook d’Isabelle Lagacé et Mélina Roberge, arrêtées par les autorités australiennes dimanche dernier, regorgent de messages haineux.

Des milliers d’internautes ont émis leur opinion à l’endroit des jeunes femmes qui voyageaient à bord du Sea Princess.

«Voilà ce qui arrive quand on veut la richesse à tout prix», écrit un internaute

«Vous avez ce que vous méritez», lance un autre.

De mauvaises blagues

Les comptes personnels de Mélina et Isabelle son aussi devenus la cible de mauvais jeu de mots. Voici quelques exemples récupérés sur Instagram.

«Des selfies de prison svp» ou encore «cell-fies»

«Tu as tout le temps de faire la sieste maintenant»

«Amuse-toi avec ta détox en prison»

«Vous êtes les vraies Alex et Piper d'Orange Is the New Black»

«Les mains en l’air. Vous êtes en état d’arrestation»

«Collectionne maintenant tes moments en prison»

«Laisse la prison te rendre ta liberté»

«Trafiquante de drogue dans le cœur»