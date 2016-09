Les coups de cœur de... Na’eem Adam

En plein cœur des festivités du Burger Week à Montréal, qui de mieux que Na’eem Adam pour nous donner l’eau à la bouche? Instigateur du projet, il est mieux connu sous le pseudonyme de Méchant Mangeur. Sur les réseaux sociaux, il partage avec ses milliers d’abonnés son amour pour les burgers, les poutines, mais surtout pour son amoureuse, la célèbre DJ Abeille. Voici donc ses coups de cœur gourmands qui valent vraiment le détour!

Le restaurant ­favori?

C’est difficile à dire, car je ­travaille facilement avec 150 restaurateurs entre le Burger Week et la Poutine Week. Cependant, si je devais vraiment en choisir un, ce serait le Mousso. Antonin Mousseau-Rivard est un chef extraordinaire. J’y ai amené des amis qui étaient de passage en ville pour le mariage de ma sœur et c’est simplement une expérience culinaire. C’est au-delà de manger. C’est la présentation des plats, l’ambiance du resto, le service et plus encore!

L’endroit où ­prendre un verre?

Je dirais chez moi, la plupart du temps, mais j’aime ­beaucoup le Ping-Pong Club, à côté de chez moi. C’est un bar de quartier vraiment sans ­prétention avec une table de ping-pong!

L’activité préférée?

Travailler. Ce ne sont pas des blagues. J’aime tellement ce que je fais que c’est vraiment ça, mon activité préférée. Si Abeille me dit qu’elle sort avec notre fils toute la journée, c’est l’occasion pour moi de me mettre au travail. Mes projets sont si passionnants, tout comme l’ouverture prochaine de mon nouveau restaurant de houmous.

Pourquoi un Burger Week?

C’est venu lorsque mon partenaire, Thierry, et moi avons eu un débat sur le meilleur ­hamburger de Montréal. Je lui disais que c’était au Burger Bar sur la rue Crescent et lui s’y ­opposait. J’ai donc créé ma page du Méchant Mangeur sur Facebook et j’ai demandé l’avis des internautes. Puis j’ai appelé les trente meilleurs restaurants et j’ai lancé le concours. La première année fut un succès!

Le burger le plus original jamais vu?

C’est justement celui du Burger Bar. C’était un burger avec une poutine incorporée. Je crois que le sandwich faisait 10 pouces de hauteur. J’ai tout mangé!

La rue la plus gourmande à Montréal?

Je dirais la rue Bernard, à Outremont. Il y a tellement de bons restaurants et de petites boutiques. Il y a les Enfants Terribles, le Pinokio, le Bilboquet, la Pizzeria 900, l’Épicerie Cinq Saisons et tellement d’endroits gourmands à découvrir. La rue Bernard est incroyable!

L’événement culturel le plus couru en ville?

J’aime beaucoup le Festival Mural. Le boulevard Saint-Laurent devient complètement piétonnier et on a la chance de découvrir de petites entreprises, l’art, la musique et même la bouffe. De plus, c’est l’été! Sinon, je dois dire que j’aime lorsque les Canadiens de Montréal sont en série. Le hockey prend toute la place. La ville vibre en même temps que l’arrivée du printemps. C’est excitant.

L’endroit où danser lorsqu’on sort avec DJ Abeille?

Je dirais le Soubois. C’est un superbe endroit pour y découvrir de la musique. Abeille aime vraiment faire la connaissance des DJ qui y travaillent. On est toujours si bien reçu.

Qu’est-ce que Montréal ­possède que les autres villes n’ont pas?

Les restaurants. J’ai beaucoup de famille et d’amis qui viennent d’ailleurs et ils me demandent toujours quels sont les meilleurs endroits pour bien manger. Ils sont toujours très surpris et contents de découvrir la scène gastronomique de Montréal.

Si j’étais maire de Montréal, je...

Si j’étais Denis, je serais plus transparent dans les actions concrètes que j’entreprends. Denis Coderre est tellement cool et accessible, surtout sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi ne pas user de cette ­visibilité pour s’adresser aux citoyens. ­Approcher les gens avec de la transparence peut faire une grande différence.