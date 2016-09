Les crises au MTQ menacent des emplois

Les multiples démissions et scandales qui ont ébranlé le ministère des Transports dans les derniers mois l’ont rendu quasi «dysfonctionnel» et mettent en péril des milliers d’emplois dans l’industrie de la construction, avance le lobby de l’asphalte.

Changement de ministre des Transports à deux reprises depuis janvier, chamboulements bureaucratiques importants chez Transports Québec depuis la démission dans l’embarras de la sous-ministre Dominique Savoie et moyens de pression des ingénieurs de la province.

Tous ces éléments ont contribué à paralyser des «centaines» de chantiers au Québec et pourraient entraîner la mise à pied de milliers de travailleurs et des pertes financières de 250 M$, selon Bitume Québec, qui doit en faire l’annonce lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

«Les crises répétées au ministère des Transports ont eu un effet boule de neige et l’industrie de la construction vit une paralysie sans précédent [...] C’est vraiment très sérieux et dramatique», explique le porte-parole de Bitume Québec, Alexandre Dumas.

Les relations entre le lobby de l’asphalte et Transports Québec semblent tendues. Dans un communiqué de presse émis à la suite de la démission de Jacques Daoust à titre de ministre des Transports, le président de Bitume Québec, Joe Masi, écrivait que son industrie «ne cesse d’écoper depuis le début de l’année, notamment en raison du fait que le MTQ est devenu quasiment dysfonctionnel».

À ce jour, les ingénieurs font la grève des heures supplémentaires, les soirs et les week-ends, ce qui force beaucoup de chantiers à renvoyer les travailleurs chez eux plus tôt que prévu et ralentit «significativement» le rythme de travail. Le syndicat s’est également doté d’un mandat de grève en juin dernier.