Les favoris s’amusent sous le toit

NEW YORK | Le toit du stade Arthur-Ashe s’est déployé pour la première fois mercredi soir et est resté fermé toute la journée jeudi, transformant le plus grand terrain du monde en un court de tennis intérieur.

De la pluie est tombée sur New York pendant une bonne partie de la journée, retardant les rencontres disputées sur les autres terrains.

Grâce au toit, l’action du deuxième tour a toutefois suivi son cours normal au Arthur-Ashe. Dans ces conditions de jeu particulières, les favoris n’ont pas tremblé. À commencer par la Roumaine Simona Halep, qui a eu le privilège de devenir la première joueuse à remporter un match disputé au complet sous le toit du central.

Cinquième favorite à New York, Halep a pris la mesure de la Tchèque gauchère Lucie Safarova, 44e mondiale, 6-3 et 6-4. Il y a eu pas moins de 11 bris de service au cours de cette confrontation qui a duré 1 h 27 min.

«Ce fut exceptionnel de vivre cette expérience, s’est réjouie Halep, récente championne à Montréal. J’aime jouer à l’intérieur. Je frappais bien la balle.»

Construit au coût de 150 millions de dollars et inauguré cette année, le toit rétractable avait été fermé en soirée, mercredi, pendant la deuxième manche du match entre l’Espagnol Rafael Nadal et l’Italien Andreas Seppi. Nadal, quatrième tête de série, a remporté cet affrontement de deuxième tour 6-0, 7-5 et 6-1.

MURRAY ENCORE SOLIDE

En grande forme depuis le début de l’été, le Britannique Andy Murray s’est à nouveau montré solide hier. Suivant Halep sur le central, le deuxième favori a défait l’Espagnol Marcel Granollers (45e) 6-4, 6-1 et 6-1, en 2 h 22 min.

Murray n’a pas semblé un grand fan du nouveau toit, qui fait résonner encore davantage les murmures provenant des gradins. «On n’entend pas rebondir la balle et cela me complique la tâche. Mais sans ça, on n’aurait pas pu jouer», a-t-il tout de même reconnu.

LES SOEURS AVANCENT

Même sans bien entendre le bruit de la balle, la numéro 1 mondiale Serena Williams a renversé sa compatriote Vania King 6-3 et 6-3 en début de soirée.

Ce ne fut pas parfait pour l’Américaine, en quête à cet US Open d’un 23e titre majeur, ce qui constituerait un record de l’ère moderne. La championne a souvent semblé déçue par son jeu, mais ce fut suffisant pour l’emporter devant la 87e joueuse du monde.

Cette victoire est la 306e de Serena dans un tournoi majeur, ce qui égale la marque de la grande Martina Navratilova. Elle pourrait rejoindre Roger Federer dès son prochain match. Le Suisse, absent de New York, avait établi le record absolu de 307 gains à Wimbledon il y a quelques semaines.

Plus tôt en journée, la sœur de Serena Williams, Venus (6e), s’était qualifiée pour le troisième tour en battant l’Allemande Julia Georges, 64e, 6-2 et 6-3.

♦ Blessé à une jambe, le vétéran canadien Daniel Nestor a été contraint à l’abandon durant son match de double hier, aux côtés de son compatriote Vasek Pospisil. À 44 ans, il s’agissait peut-être de la dernière présence à l’US Open de l’ancien numéro 1 de la discipline.