Les parcs jusqu’au bout de l’été

Parce qu’en septembre, les parcs montréalais n’ont pas encore dit leur dernier mot en termes d’activités, le 24 Heures vous propose d’en profiter de sept manières d’ici le début des feuilles mortes.

Camille Dufétel, 24 Heures

1-Parc Jean-Drapeau

Photo Courtoisie Yann Roy

Observer une compétition de planche nautique par télétraction

Le parc Jean-Drapeau accueillera l’événement Wake sur l’île les 4 et 5 septembre, décrit comme la plus grosse compétition de planche nautique par télétraction à Montréal. Rendez-vous plus précisément à la Plage Jean-Doré, où l’on verra s’affronter une vingtaine de professionnels. L’occasion de croire sur un site de surf, puisque la Terrasse du Lac sera aménagée avec bar, DJ, animation et volley-ball au programme.

4 et 5 septembre, 9 $, à la Plage Jean-Doré du parc

2-Parc La Fontaine

Photo Courtoisie Véro Allaire

Assister à une exposition de photographies

Du côté du Parc La Fontaine, les activités ne s’essoufflent pas non plus en septembre : on nous propose entre autres de découvrir l’exposition de photos en noir et blanc de la photographe d’origine française Vero Allaire. Celle-ci complétera l’exposition «Au pas des arbres» du parc et sera présentée dès le 7 septembre, à l’occasion d’un vernissage dès 18h. Les Montréalais pourront aussi rencontrer l’artiste le 10 septembre de 14h à 15h. Rappelons que cette année, le parc La Fontaine fête ses 115 ans.

Du 7 au 25 septembre, toute la journée, espace La Fontaine

3-Parc du Pélican

Photo Courtoisie Écoquartier

Participer à l’Écofête

Rendez-vous au Parc du Pélican le 17 septembre auprès de quelque 170 éco-vendeurs, à l’occasion de l’Écofête, une vente de garage qui rassemble plus de 5000 personnes chaque année. L’événement célébrera, en compagnie de plusieurs organismes, «l’engagement social et environnemental dans Rosemont– La-Petite-Patrie».

17 septembre, remis au 18 septembre en cas de pluie, de 10h à 16h

4-Parc Père-Marquette

Photo Courtoisie Marché Solidaire

Prendre part à un marché solidaire

Le marché solidaire du parc Père-Marquette est l’occasion de de se procurer des fruits et légumes frais à prix raisonnable : c’est la dernière date de la saison pour cet événement qui existe depuis trois ans. Rappelons que les produits sont pour la plupart locaux et notons aussi que ce marché s’adresse en particulier aux personnes à faible revenu résidant près de ce parc.

18 septembre de 10h à 13h

5-Parc Jarry

Photo Courtoisie Louise Bédard

Faire une sieste musicale

On peut également aller faire un tour du côté du parc Jarry et dormir. Mais attention, en musique! Les Siestes Musicales convient trois groupes de musique en tous genres et vous invitent à vous poser et... à vous reposer. Des magazines d’art sont à disposition des Montréalais et de courtes séances de yoga sont également proposées. Ce 4 septembre, on entendra thisquietarmy, Joelle Saint-Pierre et Ensemble Scholastica.

Dimanches 4 et 11 septembre, 13h30 à 16h, gratuit

6-Parc Saint-Roch et Parc Jarry

Photo Courtoisie Vincent Vanhecke

Profiter d’une promenade originale

On prend part au Déambulatoire le temps d’une après-midi, et on découvre à travers plusieurs histoires et en compagnie d’une quarantaine d’artistes trois espaces du quartier Parc-Extension, au départ de la Place de la gare Jean-Talon et en passant par le parc Saint-Roch et le parc Jarry. Au programme : Kumulus, le Trunk collectif, Ballet de ruelles, Quasar/quatuor de saxophones et Toxique Trottoir, entre autres, vous proposeront une balade chorégraphique, un flashmob décalé, une incantation sonore et une parade de zombies...

17 et 18 septembre, de 13h à 18h, gratuit

7-Parc et Chalet du Mont Royal

Photo Courtoisie Les amis de la montagne

Passer un dimanche en musique (sans dormir)

On prend une marche au parc du Mont-Royal puis une pause bien méritée au Chalet ... pour écouter dès 15h Guitares en folie!, dans le cadre de la série «Les dimanches en musique au Chalet du Mont-Royal». Le concept : un concert suivi d’une visite guidée du Chalet.