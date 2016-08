L’immigration, le sujet de l’heure

Le Brexit a été gagné because l’immigration. En France, le Front national, qui pourrait être élu aux présidentielles de 2017, fait de l’immigration son cheval de bataille. Même aux États-Unis, un pays façonné par l’immigration, la popularité de Donald Trump repose en grande partie sur son discours inflexible sur le sujet.

Nous voyons tous les images à la télé. L’Europe vit une crise sans précédent: selon la Commission européenne, environ 60 % des migrants ne sont pas des réfugiés syriens, mais des migrants économiques, de jeunes hommes surtout, du Maghreb, d’Afrique subsaharienne, du Pakistan, qui rêvent d’une vie meilleure, mais qui n’en ont cure de faire une demande d’immigration.

L’Allemagne, qui a reçu un million de migrants, va-t-elle en expulser 600 000?

Notre position géographique nous protège d’une telle invasion, mais notre statut de petite nation fragilisée nous impose des politiques d’immigration et d’intégration performantes, en adéquation parfaite avec nos besoins.

L’immigration n’est pas un droit. C’est un privilège.

Une intervention nécessaire

Que François Legault décide de prendre la parole à ce sujet ne devrait surprendre personne. Les prochaines élections pourraient se jouer sur l’immigration. Depuis la Commission Bouchard-Taylor, le malaise des Québécois face à ce qu’ils perçoivent comme un refus de s’intégrer de certaines communautés, en particulier les intégristes musulmans, ne s’est pas dissipé.

Ne pas en tenir compte, sans tomber dans le délire raciste et xénophobe, c’est ouvrir la porte toute grande à l’extrême droite.

Philippe Couillard et Françoise David, des alliés plus qu’improbables, se sont permis de comparer François Legault à Donald Trump. Philippe Couillard l’avait déjà accusé de souffler sur les braises de l’intolérance.

Le premier ministre tolère mal tout débat sur l’immigration qui n’est pas conforme à sa vision du monde «mondialisé».

J’aimerais les voir, tous les deux, la tête penchée sur la poitrine, honteux, en train de faire leur mea culpa. Auprès du chef de la CAQ, mais aussi auprès des Québécois pour obstruction à un débat nécessaire.

Sujet sensible, délicat, difficile – au Québec, on ne parle d’immigration qu’à ses risques et périls. Pour ne pas provoquer les racistes qui n’aiment pas les immigrants et les xénophobes qui en ont peur, on ne va quand même pas choisir le ton et la teneur du débat en fonction d’eux.

J’applaudis la décision de François Legault d’ouvrir la discussion, au-delà d’une commission parlementaire bon chic bon genre suivie par personne et son chien. Il le ferait pour des raisons électoralistes? Tiens, tiens, tiens, un politicien qui veut se faire élire... Comme c’est nouveau.

Au Québec, trop souvent, nous aimons les changements, mais à condition que rien ne change. François Legault appuie trop fort sur le bouton de l’innovation pour les élites qui se moquent bien des craintes du peuple.

Il faut entendre les défenseurs du statu quo ridiculiser son test de valeurs. Or, depuis 2008, l’Allemagne impose aux demandeurs de citoyenneté de suivre un cours d’intégration au terme duquel ils doivent réussir un examen. En Hollande, modèle de tolérance et d’ouverture, tous les immigrants doivent apprendre le néerlandais et réussir un examen d’intégration, qui coûte 230 euros, trois ans après leur arrivée. On leur demande, par exemple, quelle serait leur réaction à la vue de deux hommes qui s’embrassent dans la rue.

Mais pour que ce débat se fasse le plus sérieusement possible, il faudrait éviter les sorties intempestives sur le burkini et garder en tête que le Québec fait encore partie du Canada.