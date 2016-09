Louis-Jean Cormier tente sa chance en Europe

À peine rentré d’une tournée promotionnelle en France, où son disque Les grandes artères est offert depuis une semaine, Louis-Jean Cormier se dit surpris par l’engouement que suscite sa musique. «Ça me fait quasiment peur, à quel point les critiques sont unanimes et dithyrambiques», a-t-il confié au Journal.

«C’est un peu déboussolant, car je vais là-bas avec aucune attente, a raconté celui dont le premier disque solo, Le treizième étage, n’avait pas été lancé de l’autre côté de l’Atlantique. Avec Karkwa, nous avions travaillé tellement fort, dans le temps, que cette fois-ci, je ne voulais pas me retrouver dans une situation où j’effectuais des coups d’épée dans l’eau. Finalement, je suis comme un peu tombé par terre en voyant la réponse des médias.»

Encouragé par de premiers échos positifs (Télérama lui a accordé une note de 3/4 et RTL le présente comme son premier coup de cœur de la rentrée), l’interprète de Si tu reviens et La fanfare s’est dit excité à l’idée de repartir à neuf dans un nouveau marché.

«Ce qui est beau, dans un certain sens, c’est que je retourne à zéro, chez eux, mais la machine est huilée. Nous avons fait plus de 130 spectacles au Québec. Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’une tribune.»

Du 13 au 22 octobre, Louis-Jean Cormier se produira avec son groupe dans six villes, dont Paris, Bruxelles, Nantes et Lyon. Une deuxième tournée sur le Vieux Continent est également en chantier et devrait avoir lieu au printemps.