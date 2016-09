Mike Trout impliqué dans un accident de voiture

La vedette des Angels de Los Angeles Mike Trout a été impliqué dans un accident de la route, mercredi soir, mais il s'en tire avec plus de peur que de mal.

Des pompiers ont été appelés sur place pour sortir une femme prise dans son véhicule. Le bolide de Trout ainsi que deux autres voitures seraient entrés en collision en tentant d’éviter ce premier accident, selon ce qu’a rapporté le site web MLB.com.

Le directeur général des Angels Billy Eppler a confirmé l'accident, précisant que Trout n'a pas subi de blessures majeures.

«J’ai parlé à Mike ce soir [mercredi] et il se sent bien. Il est à la maison avec son coloc et prévoit faire le voyage avec l’équipe à Seattle jeudi après-midi», a indiqué Eppler.

Trout avait reçu une journée de congé mercredi, alors que son équipe rencontrait les Reds de Cincinnati.

Le voltigeur a cumulé 146 coups sûrs, 84 points produits et une moyenne au bâton de ,319 cette saison.

Les Angels débutent une série de trois matchs contre les Mariners, à Seattle, vendredi.