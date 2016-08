Parti conservateur: Candice Bergen considère se lancer dans la course à la chefferie

OTTAWA – La députée manitobaine Candice Bergen songe à se lancer dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC).

«Je ne ferme pas la porte», a-t-elle révélé lors d’une entrevue avec le Globe and Mail mercredi. «Je suis en train de jeter un œil à tout ça et de voir ce que ça impliquerait et ce que j’aurais besoin de faire pour éventuellement marcher à travers cette porte.»

La députée de Portage-Lisgar avait brigué le poste de chef intérimaire à la suite du départ de Stephen Harper l’automne dernier. C’est finalement Rona Ambrose qui a hérité du mandat temporaire.

Selon Mme Bergen, plusieurs des électeurs de sa circonscription lui auraient fait part de leur désir de la voir à la tête du PCC et elle a passé l’été à y penser, a rapporté The Globe and Mail.

Maxime Bernier, Kellie Leitch, Michael Chong et Tony Clement sont, pour le moment, les quatre candidats à avoir rempli les papiers officiels pour se lancer dans la course, peut-on constater sur le site officiel du PCC.

Plusieurs autres conservateurs seraient en réflexion ou ont confirmé leur intention de se lancer, dont Andrienne Snow, Deepak Obhrai, Brad Trost, Kevin O’Leary, Lisa Raitt, Erin O’Toole. Le nom de Peter MacKay circule également.

Ceux qui désirent tenter leur chance ont jusqu’au 24 février prochain pour déposer leur dossier de candidature. Le prochain chef conservateur sera choisi en mai 2017.