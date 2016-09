Pour en avoir le cœur net

En 1974, il y a déjà près d’une quinzaine d’années que l’Union soviétique domine le hockey sur la scène internationale. À ce moment, elle vient de remporter 11 des 12 championnats mondiaux précédents en plus d’être championne olympique en titre depuis 1964.

Malgré l’accumulation de ces nombreux titres, plusieurs remettent en doute cette suprématie. Particulièrement au Canada, où on ne cesse de rappeler que le pays ne peut jamais envoyer ses meilleurs effectifs à ces grandes compétitions puisqu’ils sont interdits aux athlètes professionnels.

Devant le grand succès de cette série et en raison de la solide opposition qu’ont offerte la Suède et la Tchécoslovaquie lors des matchs amicaux entourant cette compétition historique, la demande pour un tournoi international regroupant les meilleurs joueurs de chaque pays, professionnels et amateurs, grandit.