Réseau cellulaire dans le métro: trois nouvelles stations connectées

Le déploiement du réseau cellulaire dans le métro s’étend maintenant dans la partie ouest du réseau puisque les stations Place-Saint-Henri, Vendôme et Villa-Maria sont maintenant connectées.

Jusqu’alors disponible dans 19 autres stations, le réseau mobile devrait s’étendre jusqu’à Côte-Vertu d’ici la fin de l’année.

Actuellement, le réseau cellulaire est donc disponible sur la ligne orange entre les stations Villa-Maria et Mont-Royal, sur la ligne verte entre Lionel-Groulx et Beaudry et sur la ligne jaune.