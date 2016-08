Retour sur l’«affaire» RONA-Couillard (II)

Ce mercredi, je revenais ici plus en détails sur ce que j’appelle l’«affaire» RONA-Couillard. Et tout particulièrement sur ce que cette controverse révèle de la philosophie économique du gouvernement Couillard.



Un dossier qui, comme je l'expliquais dans mon billet précédent, est encore loin d’être clos sur le plan politique.

À la fin de mon billet, je vous promettais aussi une suite portant sur «un message essentiel lancé au premier ministre, mais passé complètement inaperçu».

Eh bien, ce message était lancé jeudi dernier pendant la commission parlementaire spéciale sur le «processus ayant mené à la vente des actions de RONA par Investissement Québec». Le porteur du message était Jean-Claude Scraire.

M. Scraire, entre autres postes, occupa celui de président du conseil d’administration et directeur général de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il fut aussi président du conseil d'administration d'Investissement Québec (IQ) (2013-2014).

À la toute fin de sa présentation sur la vente des actions de RONA par IQ, il s’avançait sur un terrain, disons, plus politique et philosophique.

Son message, de toute évidence, s’adressait surtout au premier ministre Philippe Couillard et à son gouvernement. Ce faisant, il mettait le doigt sur une des grandes faiblesses de ce dernier sur le plan économique - soit son parti-pris sans nuances, ou si peu, pour les forces du «libre marché» et de la mondialisation.

Or, la mondialisation, disait M. Scraire avec raison, peut être positive, à la condition cependant qu'elle soit «bien encadrée par les législations nationales» capables de préserver les «intérêts locaux».

À défaut de quoi, lançait-il, «elle comporte des effets pervers, ici au Québec comme ailleurs dans le monde».

En 2014, les libéraux ont pourtant juré qu’ils s’occuperaient des «vraies affaires», que l’«effet libéral» sur l'économie serait monstre et qu'ils protégeraient les sièges sociaux québécois.

En 2016, plombée par l’austérité budgétaire et à quelques exceptions près, un anti-interventionnisme évident, l’économie se fait, au contraire, plutôt morose.

S’ils ne redressent pas le navire d’ici l’élection de 2018, à leur mauvais bulletin économique risque de s’ajouter aussi un bilan encore plus négatif en éducation, santé et services sociaux.

Cela dit, beaucoup d’eau politique coulera bien évidemment sous les ponts d’ici-là...

Pour le moment, revenons au message lancé par M. Scraire à la fin de son témoignage en commission parlementaire.

En voici la transcription :

«Beaucoup d’études sont faites sur les moyens à prendre pour éviter les achats et prises de contrôle hostiles, soit au Québec ou ailleurs.

Plus rares sont les études sur le rôle et la responsabilité des conseils d’administration de sociétés impliquées dans des circonstances de vente volontaire.

L’achat de l’entreprise RONA par Lowe’s s’est concrétisée terminée le 31 mars dernier, tout récemment.

Ce ne fut pas un achat hostile car le conseil d’administration de RONA l’a accepté et recommandé à ses actionnaires.

Et selon les lois en vigueur, compte tenu du prix offert, le conseil d’administration de RONA n’avait pas de choix de faire cette recommandation. Je ne vous dis pas que c'était correct.

Je dis que les lois disent que c’est ça qu’il faut qu’ils fassent, compte tenu du prix offert, qui était très élevé.

Il me ferait plaisir de commenter sur ce sujet si tel est votre bon souhait pour discuter de quelques-unes des façons dont le législateur peut s’outiller pour éviter des ventes ou des disparitions d’entreprises et de sièges sociaux et mieux assurer la pérennité de nos entreprises. Des mesures comme des précisions législatives.

Diverses mesures ont déjà été recommandées et son publiques.

Des mesures comme des précisions législatives dans les lois des sociétés par actions et dans les lois de valeurs mobilières sur l’obligation du conseil de tenir compte de toutes les parties prenantes dans des décisions de vente iraient dans ce sens.

Ces précisions devraient permettre de rendre efficaces les considérations déjà émises par la Cour suprême et non supportées par les lois de valeurs mobilières.

De même, certaines dispositions relatives au rôle des rémunérations excessives des dirigeants en cas de vente de la société dans certaines circonstances où les intérêts de toutes les parties prenantes ne sont pas bien protégés seraient certainement les bienvenues.

Je suis d’avis, en effet, que la mondialisation ou ce qu’on appelle la globalisation, peut parfois être positive si elle est bien encadrée par les législations ou règlementations nationales dans le but d’assurer la préservation des intérêts locaux.

À défaut, elle comporte des effets pervers, ici au Québec comme ailleurs dans le monde.

On est bien contents quand Couche-Tard achète ailleurs, mais il a les mêmes obligations éthiques que ce qu’on attend des acheteurs qui viennent ici.»

Et vous? Partagez-vous ou non la perspective de Jean-Claude Scraire?