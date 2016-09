Séisme de magnitude 7,1 au large de la Nouvelle-Zélande

Un fort séisme de mangitude de 7,1 à l'échelle de Richter a frappé une zone maritime au large de la Nouvelle-Zélande, vers 4h37 (12h37, heure de Montréal), heure locale.

Selon GeoNet, l'organisme néo-zélandais de surveillance des tremblements de terre, l'épicentre était situé à 130 km au nord-est de la région de Te Araroa, une région peu peuplée à l'est de la capitale Aukland. Il serait déclenché à une profondeur de plus de 55 km. La secousse a duré plus d'une minute.

Compte tenu de cette profondeur, le National Tsunami Warning Center des États-Unis ne prévoit aucun risque de tsunami

Aucune information quant à des dégâts ou victimes n'a encore été diffusée pour l'instant.