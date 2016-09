Stupéfiants: troisième opération en deux semaines dans Hochelaga-Maisonneuve

Pour la troisième fois au cours des deux dernières semaines, les policiers de Montréal ont mené une opération policière visant des points de vente et de consommation de stupéfiants, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

La plus récente frappe a eu lieu mercredi dans deux lieux de rassemblement pour adeptes de drogues. L’opération s’est soldée par l’arrestation de six suspects et la saisie de près d’une dizaine de roches de crack.

Les prévenus devraient comparaitre prochainement sous des accusations de trafic de stupéfiants et de non-respect des conditions, notamment.

Cette opération est le résultat d’une courte enquête à la suite de plaintes formulées par des gens du quartier.