Survivre au surendettement en 10 étapes

On vit de plus à crédit. En juillet, le taux d’endettement des ménages canadiens a atteint un record, à 165,4 % (comparativement à 66 % en 1980). Ça signifie que pour chaque dollar gagné après impôt, les ménages doivent 1,65 $. Mais il y a bonne et mauvaise dette, cette dernière étant le crédit à la consommation, qui représente 29 % des dettes des ménages. Pire: 8 % des ménages canadiens doivent plus de 350 % de leur revenu brut! Si c’est votre cas, voici une recette: