Un candidat logique

En annonçant sans grande surprise jeudi sa retraite de la F1 à la fin de la saison, Felipe Massa a libéré un volant qui pourrait bien être destiné à Lance Stroll en 2017.

Le jeune espoir canadien, meneur au Championnat européen de F3, est associé à l’écurie Williams à titre de pilote de développement depuis plusieurs mois.

Selon toute vraisemblance, Stroll, qui célébrera ses 18 ans le 29 octobre, est le candidat logique pour hériter du baquet laissé vacant par le départ du pilote brésilien.

À sa dernière visite à Montréal en prévision du Grand Prix du Canada, Stroll avait laissé entrevoir que sa venue en F1 «était possible si une opportunité se présentait à lui», même s’il n’a jamais piloté une F1.

Or, tous les astres semblent alignés. Après une saison d’apprentissage en F3, le voilà bien installé en tête du championnat cette année, lui qui compte 7 victoires en 21 départs.

Si certains pilotes doivent passer par la série GP2, considérée comme l’antichambre de la F1, d’autres, dont Max Verstappen, Pascal Wehrlein et tout récemment Esteban Ocon, ont fait le saut dans la discipline-reine du sport ­automobile non sans brio.

Stroll pourrait très bien suivre leurs traces.

«Nous n’émettrons aucun commentaire sur la décision de Massa de quitter Williams, a indiqué Martyn Pass, l’agent du pilote québécois en entrevue jeudi au Journal. Lance veut consacrer toutes ses énergies aux neuf courses de F3 qui lui restent à disputer cette année.»

Talent et argent

Quand l’entourage de Stroll a choisi, à la fin de l’année passée, de quitter la ­réputée Académie Ferrari, pourtant reconnue pour former de futurs champions, c’est en grande partie parce que Williams lui offrait la possibilité de courir à court terme.

Pour accéder à la F1, le talent ne suffit pas. Il faut aussi l’argent, ce qui ne représente pas un obstacle pour le Québécois.

Son père Lawrence, l’un des hommes les plus riches du Canada, a fait fortune dans la mode, lui qui a notamment développé les droits de marketing de marques griffées telles Tommy Hilfiger, Ralph Lauren et Pepe Jeans notamment.

Selon Forbes, la fortune de Stroll s’élève à environ 2,5 milliards de dollars américains. Même s’il habite la Suisse, il est propriétaire du Circuit Mont-Tremblant qui représente un véritable terrain de jeu pour assoupir sa passion de la vitesse.

Le richissime homme d’affaires a lui-même financé le volant de son fils en devenant l’actionnaire majoritaire de l’équipe Prema, qui fait courir Lance en F3 depuis 2015.

Suivre le même cheminement, cette fois avec Williams, ne devrait donc pas poser problème pour Stroll. Pour être recruté par l’équipe britannique, même à titre de pilote de développement, le paternel a déjà dû payer une facture salée.

Place aux jeunes

L’équipe Williams a toujours accordé une place aux jeunes pilotes. À la fin de 1995, elle avait fait appel à Jacques ­Villeneuve, qui n’avait pourtant aucune expérience en F1, pour seconder le ­Britannique Damon Hill.

On connaît la suite, le Québécois a remporté le titre mondial en 1997, à sa deuxième saison.

Jenson Button, Nico Rosberg, Nico Hulkenberg, et, entre autres, Valtteri Bottas, qui pourrait être le coéquipier de Stroll l’an prochain, ont tous entrepris leur carrière en F1 avec Williams.

Comme l’effet Verstappen en Belgique ?

Jamais n’a-t-on vu autant de spectateurs assister à la dernière course de F1 présentée la semaine dernière au majestueux circuit de Spa-Francorchamps.

Cet engouement a été provoqué par la participation de Max Verstappen, nouvelle vedette de la F1.

Les amateurs de courses s’identifient à cette jeune sensation, née justement en Belgique il y a 18 ans, bien qu’il défende les couleurs des Pays-Bas, le pays voisin, et dont son père Jos, ancien ­pilote de F1, est originaire.

La venue probable de Lance Stroll pourrait avoir un effet semblable pour le Grand Prix du Canada. Depuis le départ de Jacques Villeneuve en août 2006, aucun pilote de l’unifolié n’a couru en F1 et les amateurs sont évidemment moins tentés de se lever le dimanche matin pour regarder les courses.

Pour un promoteur comme François Dumontier, la venue de Stroll serait certes la meilleure nouvelle pour rentabiliser son engagement, raviver l’intérêt de son auditoire et, surtout, pour convaincre un commanditaire majeur de s’y associer, comme il le souhaite ­depuis tant d’années.

Le vétéran Jenson Button, dont le départ de McLaren est plus que probable, et le Brésilien Felipe Nasr, qui bénéficie de la contribution de commanditaires généreux, sont considérés comme les deux autres candidats sérieux à la succession de Felipe Massa chez Williams.

De Massa, âgé de 35 ans, on retiendra ses 15 saison en F1, ses 11 victoires (toutes avec Ferrari), un championnat du monde qui lui échappe à la dernière course de la saison devant son public à Sao Paulo en 2008, et du terrible ­accident qui a failli lui coûter la vie en ­Hongrie en 2009, lorsqu’une pièce de suspension provenant de la monoplace de son compatriote Rubens Barrichello est venue le frapper de plein fouet sur le casque. Massa disputera le 250e et dernier Grand Prix de sa carrière à Abou Dhabi le 27 novembre.