Un handicapé peine à être servi en français

«Je suis en furie», lançait David Leroux, 30 ans, dans un cri du cœur sur Facebook mardi. Il voudrait que son frère Francis puisse interagir en français au centre Option où il se rend trois jours et demi par semaine.

Selon lui, son frère y est le seul usager francophone et une seule éducatrice y parle un français acceptable, ce que dément fermement l’organisme chapeauté par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal.

Francis Leroux a 28 ans et ne peut parler. Atteint de déficience intellectuelle, il comprend ce qu’on lui dit et communique grâce à des pictogrammes, explique David Leroux.

Après plus de trois ans à patienter sur une liste d’attente, son frère a commencé à fréquenter en janvier Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal (CROM), dont fait partie Option, raconte M. Leroux. En plus d’être une occasion de se sociabiliser, il y fait notamment du bricolage, dit-il.

Sa famille en a déduit que la langue y est pour beaucoup. «Dans le carnet de bord, quand l’éducatrice francophone n’est pas là, soit on n’a rien, soit c’est du franglais», affirme M. Leroux.

La famille dit avoir demandé au centre il y a un mois de transférer Francis dans une autre ressource du CROM, où il aurait plus de chances de pouvoir socialiser avec d’autres francophones. «On nous a répondu que la situation serait semblable partout, les centres étant tous bilingues», raconte M. Leroux.

Or, le CROM affirme n’avoir jamais reçu de demande. «Nous sommes très surpris par la situation. Nous n’avons jamais eu de plainte à cet effet et CROM offre ses services à plus de 4000 personnes», indique Mme Roy.