Un nouveau bar à vinyles ouvre ses portes dans le quartier Villeray

Les amoureux des vinyles auront enfin un lieu de rassemblement au cœur du quartier Villeray.

Le bar Le Record, qui ouvrira officiellement ses portes le jeudi 1er septembre, permettra aux mélomanes d’aller siroter un verre en écoutant le meilleur de la musique des années 50 et 60.

Côté grignotine, les gourmands pourront se bourrer la face dans le popcorn maison ou encore goûter au menu de bouffe signé bistro Lustucru.

L’ambiance vintage et feutrée, les cocktails extravagants et la grande variété de scotch, wiskeys et bourbon devraient certainement faire de cette nouvelle adresse un incontournable du quartier.

Alors, on se voit ce soir?

7622 rue Saint-Hubert