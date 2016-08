Une mauvaise distraction pour la joueuse

Les dernières performances sportives d’Eugenie Bouchard pourraient s’expliquer en partie par les distractions judiciaires auxquelles sa famille et elle sont confrontées, croit un psychologue sportif.

«La performance est toujours liée à ta capacité de te concentrer sur ce que tu es en train de faire, a expliqué au Journal Bruno Ouellette. Une performance de haut niveau nécessite un investissement en termes de concentration pour réussir un entraînement de qualité, bien dormir et avoir plus de chances de performer.»

Or, le psychologue estime que plusieurs choses ont changé dans la vie de l’athlète au cours de la dernière année et demie, notamment son entourage. Il estime toutefois que ses récentes performances sont fort probablement le résultat de plusieurs facteurs et qu’il serait difficile de porter le blâme sur un seul d’entre eux.