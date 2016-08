Une soixantaine d’ententes commerciales conclues avec la Chine

SHANGHAI – Le Canada conclut près d’une soixantaine d’ententes commerciales avec la Chine, dont quatre avec des entreprises québécoises, totalisant 1,2 G $ et devant créer plus de 800 emplois.

Après avoir amorcé à Pékin une visite officielle de huit jours en Chine, où il a rétabli les ponts avec la classe politique, le premier ministre Justin Trudeau a mis le cap jeudi à Shanghai, la capitale économique du pays.

Il en a profité pour faire une annonce à saveur économique lors d’un banquet du gala du Conseil commercial Canada-Chine.

Parmi les 56 ententes commerciales conclues, l’une concerne le Cirque Éloize et une autre la troupe Cavalia. L’école de gestion des Hautes études commerciales (HEC) de Montréal et la compagnie D-Box Technologies sont aussi du nombre.

Muraille de Chine

Plus tôt dans la journée, le premier ministre s’est rendu à la Grande muraille de Chine, à Pékin, avec son épouse Sophie Grégoire Trudeau et leur fille Ella-Grace. C’est la troisième fois que M. Trudeau

visite ce site, mais la première fois à titre de premier ministre.

«C’est magnifique et encore plus beau à chaque fois que j’y reviens», s’est-il exclamé.

Ce lieu hautement symbolique pour les Chinois a été retenu pour souligner une entente de coopération signée la veille entre Parcs Canada et la Commission nationale et du développement de Chine en matière d’établissement, de conservation et d’administration des ressources de parcs nationaux.

L’ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques, explique que la Chine ne compte pas de système national de gestion des parcs nationaux, alors que le Canada est le premier pays à en avoir créé un.

«C’est un domaine où le Canada a une belle expertise à partager», affirme M. Saint-Jacques.

«La Chine, c’est un peu surprenant, est une civilisation très centralisée, mais il y a des domaines, dont celui des parcs nationaux où il n’y a pas de centralisation. (...) Je pense que ça va être utile pour apporter un peu plus d’uniformisation et de cohérence dans la façon de gérer les parcs nationaux et aussi dans la façon de les protéger, parce qu’en Chine, le grand défi c’est de protéger ces espaces magnifiques à cause de la pression existant avec la population et l’utilisation des ressources», a-t-il ajouté.