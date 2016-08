Une taloche du CRTC en plein visage

Pauvres Canadiens anglais, ils ne cessent de se ronger les sangs au sujet de leur télé et de leurs films. Si j’étais à leur place, je me poserais aussi de sérieuses questions en voyant les cotes d’écoute de Pour Sarah ou d’Unité 9. Chez nous, un succès d’écoute très honorable, ce sont deux millions de téléspectateurs. Chez eux, qui sont quatre fois plus nombreux, un million de spectateurs, c’est un triomphe!

Nos films font en général trois ou quatre fois le box-office des films anglophones. Dans la course pour l’Oscar du meilleur film étranger, les films québécois sont souvent partants. Dans des festivals aussi importants que celui de Toronto ou de Calgary, ce sont encore des films québécois qui volent la vedette.

QUE FAUT-IL FAIRE ?

Le 25 août, le CRTC a décidé de diminuer à six sur 10 le nombre de points nécessaires pour qu’une œuvre audiovisuelle soit considérée comme canadienne par les fonds indépendants d’aide à la production. Auparavant, il en fallait huit. Autrement dit, une série n’a plus qu’à être canadienne à 60 % pour jouir des mêmes privilèges qu’une œuvre qui l’est à 100 %.

D’après le CRTC, cette nationalité réduite de nos œuvres permettra aux producteurs de bénéficier de l’expertise étrangère. Aie-je besoin d’écrire que ce changement de politique indigne tout le milieu? Une taloche en plein visage! Le CRTC estime qu’une série ou un film d’ici a plus de chances de s’exporter s’il compte plus de «sang» étranger.

Même canadiennes à 80 % et plus, Murdoch Mysteries, Rookie Blue ou Flashpoint font une belle carrière hors du Canada. Nos films québécois ne souffrent pas non plus de leur identité bien visible. Aucun de nos réalisateurs depuis les beaux jours de Gilles Carle n’essaie de gommer l’identité québécoise de ses films.

CONSACRER PLUS DE MOYENS

En plus de remporter l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, le film de Denys Arcand, Les invasions barbares, a raflé au nez du cinéma français les Césars du meilleur scénario, du meilleur réalisateur et du meilleur film. Mommy, un film québécois pure laine, jurons inclus, a fait le tour du monde. Ce n’est pas en diminuant le nombre de créateurs, d’interprètes et d’artisans de chez nous qu’on vendra plus de films et de séries à l’étranger, mais en consacrant plus de moyens à leur production.

En plus des sommes que donne Ottawa à Téléfilm et au Fonds des médias, des crédits d’impôt que consentent nos gouvernements, les distributeurs de télé par câble et satellite versent 5 % de leurs revenus pour soutenir la production d’ici. Pendant ce temps, soumis à aucune règle et exonérés de toutes taxes, les distributeurs américains par internet grugent les revenus de nos distributeurs, diminuant d’autant l’argent consacré à nos productions.

Ce sont ces distributeurs qu’il faut ponctionner. Au moins sur le plan fiscal si on les exempte de participer à la production canadienne. L’Union européenne vient de demander à tous ses pays membres d’obliger Netflix, Amazon et tous les distributeurs étrangers à consacrer dès 2018 une part de leurs recettes à la production domestique. La France a donc décidé d’exiger que 12 % de leurs recettes soient investis dans des séries et des films français.

Jusqu’à quand Ottawa laissera-t-il Netflix et les autres distributeurs étrangers siphonner notre argent sans réagir?

TÉLÉPENSÉE DU JOUR

Pendant que Trump est au Mexique, le camp Clinton voulait bâtir un mur entre les deux pays.