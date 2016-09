Vulnérable, le python s’expose à des prédateurs

Un spécialiste des reptiles affirme que la cavale du python à Verdun, toujours activement recherché, le rend vulnérable. Il pourrait faire les frais de prédateurs urbains, tels un chat, un chien ou même un raton laveur.

«Les chats et chiens peuvent être ses prédateurs, car ce n’est pas un gros python», reconnaît Sébastien Rouleau, herpétologiste au Zoo Ecomuseum.

«S’il se sent menacé et riposte, ça peut décourager le chat ou le chien. Et vu que l’animal est stressé, il n’aura peut-être pas un réflexe de prédation.»

Le python royal de quatre pieds perdu le 25 août est beaucoup plus vulnérable dans un environnement urbain, étant donné une perte de repères.

«C’est une expérience stressante de se retrouver dans un nouvel environnement non familier. Son adaptation est une question de court terme, car l’hiver s’en vient et il ne pourrait pas survivre au gel.»

Adaptées au climat, même les couleuvres se battent pour survivre en milieu urbain. «Les milieux résidentiels ne sont pas adaptés à nos couleuvres indigènes. Il n’y a pas d’alimentation ni de cachette.»

Endroits chauds

Recherchant la chaleur, chère au bon fonctionnement de son métabolisme, le froid automnal serait hostile à la prénommée Lady. La rigueur de l’hiver lui serait cependant fatale.

«À moins d’avoir un endroit à l’intérieur d’une maison ou un accès à un garage chauffé, il pourrait passer l’hiver, ajoute le biologiste de formation. Mais pas à l’extérieur, comme dans un terrier, il ne pourrait pas survivre.»

Ève Surprenant Desjardins, spécialiste des animaux exotiques qui participe aux recherches depuis huit jours avec la firme Animex, renchérit quant aux possibles cachettes.

«Il pourrait survivre dans une entrée de sécheuse, car il fait chaud, ou entre deux murs.»

Règlementation revue

Rappelons que le serpent constricteur provenant d’Afrique a été vu la dernière fois lundi près d’un duplex de la rue Willibrord.

L’arrondissement permet les serpents non venimeux de moins de trois mètres, mais le maire Jean-François Parenteau veut revoir la règlementation pour que les bêtes exotiques comme celle-ci soient enregistrées.

La propriétaire pourra donc le récupérer, à moins d’un malencontreux évènement. Elle s’expose à une contravention pour animal errant de 150 $, en plus des frais de cour.