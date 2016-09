Wal-Mart va éliminer 7000 postes administratifs aux États-Unis

Wal-Mart Stores prévoit supprimer jusqu’à 7000 postes administratifs dans ses quelque 4600 magasins à travers les États-Unis, a confirmé le détaillant jeudi.

Les employés touchés s’occupent notamment des requêtes des manufacturiers qui livrent des marchandises directement aux magasins. Le personnel sera réaffecté à des tâches qui le mettront davantage en relation avec les clients dans les magasins.

Plus tôt cette année, Wal-Mart avait éliminé des postes de comptabilité et de facturation dans environ 500 magasins dans l’Ouest américain. Normalement, une ou deux personnes occupent de tels postes dans chaque magasin.

Le plus grand détaillant au monde investit 2,7 milliards $ US dans la formation de ses employés. Les travailleurs qui complètent un programme de six mois voient leur salaire passer de 9 $ US à 10 $ US l’heure, souligne le Wall Street Journal.