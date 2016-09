13 choses à savoir à propos de l'Ouzbékistan

Islam Karimov, le dictateur de l’Ouzbékistan, est décédé plus tôt ce matin. C’est une bonne occasion de revenir sur ce pays peu connu vivant sous un régime totalitaire particulièrement cruel.

Les femmes stérilisées de force

La situation des femmes en Ouzbékistan est pitoyable. Non seulement la violence conjugale y est considérée comme «normale» par une majorité de femmes (!!), mais les femmes sont stérilisées de force après 2 ou 3 enfants, selon les régions. Cette pratique inhumaine et dégradante serait réalisée pour contrôler le taux de croissance de la population.

Karimov «emprisonne» sa propre fille

Gulnara Karimova, la fille d’Islam Karimov, aurait été assignée à son domicile par son papa, selon ce que la BBC a rapporté en début 2014. Elle a comparé son père à Staline, rien de moins!

Le massacre d’Andijan

Le 13 mai 2005, des protestants contre un procès à l’apparence inéquitable se font coincés dans une souricière par les forces de l’ordre ouzbèques. Celles-ci auraient reçu l’ordre de tirer pour tuer de la part de Karimov lui-même. Les chiffres sur le nombre de morts varient énormément selon les sources (de 187 à 1500 personnes), mais quoiqu’il en soit, il s’agit d’un gouvernement qui a tiré sur son propre peuple.

Karimov, président à vie

Son secret? Des référendums truqués, une opposition de carton-pâte et des représentants de l’ancienne URSS et de la Chine actuelle qui disent que ces processus électoraux sont tout à fait adéquats!

De la bonne vieille torture

Un dictateur ne serait pas tout à fait un dictateur sans une bonne dose de torture. Islam Karimov ne fait pas exception à cette règle. Selon Human Rights Watch, les gardiens de prison ouzbèques battent les prisonniers et leur font subir des électrochocs. Ils asphyxient et violent également les prisionniers pour soutirer quelque aveu que ce soit.

Mais tout ça, c’est de la petite bière. Un rapport américain, dévoilé en 2004, a conclu que deux prisonniers musulmans, Mirzakomil Avazov et Khusnuddin Olimov, sont morts d’avoir été... bouillis!

Esclavage

Il y aurait à peu près 1,2 millions d’esclaves en Ouzbékistan, soit presque 4% de la population. Ce taux fait de l’Ouzbékistan le deuxième pays avec le plus d'esclaves, un palmarès dont aucun pays ne veut faire partie.

Refus de collaborer avec les Nations Unies

L’Ouzbékistan a la tête dure. Le pays refuse de coopérer avec les Nations Unies concernant les droits de la personne. Il rejette toutes les recommandations et toutes les tentatives pour essayer d’améliorer le sort de sa population.

Pas de liberté de religion

La majorité de la population (90%!) est de confession musulmane, mais l’Islam n’est pas accepté comme «religion d’état». Seules l’orthodoxie et le judaïsme sont acceptés comme telle. Les musulmans sont ainsi grandement persécutés et seulement l’acte de prier peut leur valoir un séjour en prison (et à ce sujet, voir le point au sujet de la torture).

Pas de liberté tout court

En fait, c’est tout le concept de «liberté» qui est mis à mal en Ouzbékistan. Pas de liberté de presse, pas de liberté d'expression, pas de liberté d’association. Le prétexte pour de telles répressions est que «l’Islam est dangereux» et que, puisque la majorité du peuple est de cette confession, l’État doit «surveiller pour protéger». Surveillance ici prend un virage sinistre, plus proche de la répression pure.

Le pays rêve de tourisme

Malgré tout ça, est-ce que ça vous tente d’aller dans ce coin du monde? Si oui, vous êtes un marché cible pour l’Ouzbékistan, qui aimerait augmenter le tourisme au cours des prochaines années. D’ailleurs, la ville de Samarcande a été nommée au Patrimoine mondial de l’Humanité de l’Unesco en 2001.

La fille aînée du dictateur est un peu déconnectée

Gulnara Karimova, la même assignée à résidence, constitue tout un numéro. Présentement sous enquête car elle aurait reçu un milliard de dollars US (!!) en pots-de-vin, elle semble l’archétype même de la jeune fille riche qui ne semble pas savoir quoi faire de son temps. Elle a étudié en tout (en mathématiques, en économie, en sciences politiques, en communications, en design de bijoux (?)), elle a endisqué des chansons avec Julio Iglesias et Gérard Depardieu (!?), promu le régime de son père dans les plus hautes instances, etc.

L'Ouzbékistan compte une histoire particulièrement riche

Au 14e siècle, Tamerlan, un chef de guerre ouzbèque, a conquis une bonne partie de l’Asie centrale, de l’Inde jusqu’à la Turquie actuelle. Quelques douzaines de siècles plus tard, l’Ouzbékistan a été un passage obligé sur la Route de soie, reliant la Méditérranée à la Chine.

Malgré toutes les atrocités du régime, il n’y a pas d’embargo

Il y en a eu un en 2005, décrété par l’Union européenne, suite au massacre d’Andijan. Mais en 2009, suite au manque de soutien international, l’Union européenne a levé l’embargo. Il est à noter que l’Ouzbékistan exporte du gaz naturel, du minerai, du pétrole et du coton, des choses dont le reste du monde a généralement besoin.

