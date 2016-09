4 façons de bien conserver le vin

Quel est le meilleur moyen de conserver le vin pour qu’il soit encore bon le lendemain? En sachant que le vin rouge a généralement tendance à s’oxyder plus vite que le blanc et qu’il n’est pas rare qu’une bouteille à moitié entamée puisse être encore fraîche 24h plus tard simplement en remettant le bouchon dessus et en la plaçant au frigo, voici quatre moyens de préserver un peu plus longtemps la vie de votre vin.

C’est probablement le moyen le plus éprouvé, le plus simple et le moins onéreux. Il suffit de placer le bouchon muni d’un dispositif de fermeture et de pomper l’air à l’extérieur de la bouteille. Améliorez l’efficacité du système en minimisant le volume d’air à pomper en transvidant le restant de la bouteille dans une demi-bouteille que vous aurez au préalable lavé et aviné avec le vin que vous souhaitez conserver.

J’ai longtemps eu un doute sur l’efficacité de ce gadget qui consiste à préserver le vin des acidités volatiles. Un filtre de carbone actif qui neutralise, ou plutôt ralentit la formation d’acide acétique, se trouve à l’intérieur du bouchon que l’on pose sur la bouteille entamée. Le fabricant affirme que le procédé est deux fois plus efficace que la pompe et parle d’un niveau de conservation pouvant atteindre une dizaine de jours. Pour l’avoir essayé pendant plus d’un an, le système donne d’assez bons résultats, notamment sur des périodes de plus de 3-4 jours. La durée de vie du bouchon serait d’environ trois ans.

C’est le gros « buzz » en ce moment. Un système permettant d’extraire au moyen d’une aiguille plantée dans le bouchon de liège le vin de la bouteille et de remplacer l’espace libéré par un gaz inerte protégeant le contenu de l’oxydation tout ça, sans jamais ouvrir la bouteille! On peut ainsi goûter au vin sur plusieurs jours, voire semaines. J’ai testé le bidule quelques fois et j’avoue que ça fonctionne assez bien. En revanche, vous n’avez pas le plaisir de voir évoluer le vin tout au long d’une soirée. Sans parler du prix assez élevé de l’appareil.

4. Congélateur

Aussi drastique et violente puisse paraître l’idée de congeler votre vin, sachez que ça fonctionne étonnamment bien. C’est simple, efficace et, évidemment, ça ne coûte rien si ce n’est que de l’espace dans votre congélateur, d’où la bonne idée de garder des demi-bouteilles dans lesquelles transvider le vin.

L’aubaine

Les Jardins de Meyrac 2015 ★★ | $

Château Capendu, Pays d’Oc : Un petit vin rouge qui a souvent été l’un des chouchous de notre Méchant Raisin honoraire, Claude Langlois. Non sans raison! La version 2015 qui vient de débarquer sur les tablettes de la SAQ est à nouveau une belle réussite, quoique de facture un peu plus «chaude» que les précédents millésimes. Effet millésime? Au nez, on devine les épices douces et de la prune. La bouche affiche une matière un peu rondelette, des tanins souples, mais suffisamment d’acidité pour maintenir le tout en équilibre. C’est évidemment simple, mais agréable et, surtout, pas cher du tout! À servir un peu frais (14 degrés) avec les burgers garnis.

13 % France | Vin rouge | 11,35 $ | 5,9 g/L

CODE SAQ : 12167246

La découverte

Fidelis 2011 ★★★ | $$ ½

Cantina del Taburno, Aglianico del Taburno : Appellation située dans le sud-est de l’Italie, l’Aglianico del Taburno produit, comme son nom l’indique, un rouge à base d’aglianico. C’est un cépage noir donnant des vins aux tanins affirmés et à l’acidité marquée. Ce qui en fait, par ailleurs, un excellent vin de garde. Assemblé ici aux sangiovese et merlot et produit par une coopérative dynamique, le vin offre une palette aromatique séduisante avec ses parfums de chocolat, de cerise noire, de violette et un fond animal/d’écurie. C’est à la fois droit et enrobant. On est surtout surpris par le côté digeste du vin. Impossible de détecter les 4 ou 5 g de sucre. Une belle découverte. Pensez agneau ou bœuf braisé.

13 % France | Vin rouge | 22,50 $ | 4,5 g/L

CODE SAQ : 12884958

vin plaisir Pour offrir ou se faire plaisir Pinot Blanc Mise du printemps 2015, Josmeyer ★★★ | $$ ½ Photo courtoisie Une des belles maisons alsaciennes dont les vins se vendent encore à prix d’ami. Contrairement au riesling grand cru Hengst (lui aussi disponible en SAQ) qui demande du temps en cave pour se révéler pleinement, cette cuvée Mise du printemps et un délice immédiat en plus de remettre en lumière le pinot blanc, un cépage boudé. Un vin léger, follement aromatique sans tomber dans l’excès, fringant et d’une impressionnante buvabilité. À siroter bien frais (6-8 degrés) à l’apéro ou avec la cuisine asiatique épicée. 12,5 % France | Vin blanc | 23,70 $ CODE SAQ : 12604063

