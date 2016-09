4 raisons d’avoir des plantes à la maison

Marcher dans la forêt ou dans un parc, s’entourer de plantes à l’école, au bureau, admirer un arbre par la fenêtre, tout cela fait du bien tant physiquement que psychologiquement. On oublie souvent que la nature est une source d’apaisement, à quel point elle est un cadeau.

1• Prendre un bain de forêt. «Shinrin-yoku» pourrait se traduire par «prendre un bain de forêt», nous apprennent des chercheurs japonais. Tout le monde sait que marcher est bon pour la santé. Il y a quelques ­années, ces chercheurs ont voulu savoir si les bienfaits sur la santé d’une promenade dans la rue, en ville ou dans la forêt différaient. Six personnes ont marché en forêt, six autres en ville, le lendemain, on a inversé les groupes. Quand les mesures de cortisol salivaire (de stress), de pression artérielle et de rythme cardiaque ont été prises, elles étaient plus basses (ce qui est bon signe) après les promenades en forêt. Il nous reste peu de temps pour profiter du vert de la nature, mais quand les arbres ­seront jaunes et rouges, puis gris et blancs, ils continueront de nous ressourcer. À ne pas oublier: être détendu a un heureux effet sur la psyché.

2• Des plantes au bureau. ­Mais il n’y a pas que la ­forêt et les arbres qui calment, les plantes aussi font du bien. C’est une recherche faite en Norvège en 2000 par Tove Fjeld. Il a voulu savoir si des plantes au bureau pouvaient avoir un effet sur nos petits malaises quotidiens. Il a installé plusieurs plantes le long des fenêtres de bureaux pendant une période de trois mois, les a enlevées pendant une autre période de trois mois. Une cinquantaine de personnes ont participé à la recherche, elles ­devaient répondre régulièrement à des questionnaires en précisant leurs divers tracas de santé (toux, maux de tête, sécheresse de la peau, etc.). Résultat: en présence des plantes, la diminution des ennuis était notable, de 20 % à 30 %. En plus, les gens étaient positifs: «Je me sens mieux dans le bureau avec des plantes.»

3• Du vert à l’école.

Dans une classe de biologie de niveau secondaire, le même chercheur a installé des plantes dans une salle de cours et pas dans une autre. Et il a comparé. Résultat: il y a eu une diminution des plaintes concernant divers ennuis tels que mal de tête, gorge sèche, fatigue, problèmes dermatologiques, etc. Les élèves ont aussi rapporté que la qualité de l’air était meilleure et que la salle dans laquelle se trouvaient des plantes leur semblait plus ­spacieuse! De plus, ils se sentaient plus concentrés. Ce sont des petits détails qui comptent.

4• Et des fleurs.