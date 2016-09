Après son AVC: Josée Boudreault opérée

L'animatrice Josée Boudreault, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 1er juillet dernier, a dû subir une opération au coeur.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, son conjoint et elle expliquent qu'elle a été opérée pour refermer un foramen ovale perméable, une anomalie cardiaque.

«En fait, c'est ce petit trou qui a permis au caillot de monter au cerveau», précise-t-on dans le message qui accompagne la vidéo.

À la blague, son conjoint explique que c'est notamment en raison de cet orifice que Josée était perçue comme une femme frigide, si froide. «C'est le trou dans le coeur», dit-il avant de pouffer de rire.

Josée a profité de l'occasion pour remercier le personnel de l'Institut de cardiologie de Montréal et son médecin.

«Ils font attention à tout le monde. On n’est pas habitué à tout ça, c'est épeurant, ils ont le don de nous prendre en main, et que ça va bien aller», a dit Josée.

Avec son positivisme légendaire, l'animatrice lève fièrement le pouce en affirmant que tout va bien et que l'opération lui permettra de ne plus se s'inquiéter de problèmes cardiaques. «C'est fini la gang, c'est fini».

Rappelons que Josée Boudreault a été victime d'un AVC dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, alors qu'elle se trouvait en Virginie. À son réveil, elle n'arrivait plus à bouger les membres de son côté droit et n'arrivait plus à parler. Depuis, elle a fait de nombreux exercices et réapprend graduellement à parler.