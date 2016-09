Arrêté en zigzaguant sur l’A40

La situation de celui qu’on surnommait le «roi de la pharmacie» devient de plus en plus troublante. Il a été arrêté mercredi matin pour conduite avec facultés affaiblies, pour la deuxième fois en quatre mois.

Pendant plus d’une demi-heure, il a roulé de façon erratique, allant régulièrement empiéter sur l’accotement ou de l’autre côté de la ligne pointillée centrale. Il a été arrêté à la hauteur de Champlain, à quelques kilomètres de Trois-Rivières.

Selon le syndic de l’Ordre des pharmaciens, l’homme de 37 ans a fait un usage immodéré de psychotropes entre le 1er janvier 2015 et le 20 mai 2016. Il aurait pratiqué la pharmacie dans un état susceptible de compromettre la qualité de son service.

En mai dernier, il a refusé de se soumettre à un test de dépistage demandé par la syndique de l’Ordre, Lynda Chartrand, lors d’une visite à sa pharmacie de Saint-Jovite. Quelques jours plus tard, il a eu un grave accident sur le chemin du Village à Arundel, dans les Laurentides.

Il a été arrêté après avoir fait plusieurs tonneaux et frappé un poteau en bordure de la route. Selon le rapport de la Sûreté du Québec, il avait un manque de coordination, parlait mollement et avait les pupilles dilatées. À la suite de son hospitalisation à Québec trois semaines plus tard, le rapport du psychiatre indique qu’il aurait pris 150 comprimés d’Ativan dans ce qu’il disait être sa première tentative de suicide.