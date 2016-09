Auston Matthews prêt pour son premier défi

Même si la formation nord-américaine des 23 ans et moins de la Coupe du monde de hockey possède beaucoup moins d’expérience que les autres, le jeune prodige Auston Matthews croit que son équipe pourrait en surprendre plus d’un.

Le premier choix au total du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey, qui aura la chance de participer à la compétition devant ses partisans à Toronto, soutient que la vitesse sera un atout important pour son équipe.

«Je pense que nous pourrions surprendre quelques personnes et nous rendre loin dans le tournoi, a-t-il indiqué au site officiel de la LNH, hier. Nous nous considérons comme un groupe misant sur beaucoup de vitesse et de talent.»

L’Américain a très hâte de fouler la glace avec ses coéquipiers et de se retrouver pour une première fois du même côté de la patinoire que Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton.

Des joueurs incroyables

«C’est un joueur très spécial, alors c’est certain que je serais très heureux d’avoir la chance d’évoluer avec lui, a noté l’espoir des Leafs. Mais lorsque tu regardes la formation, il y a tellement de bons joueurs, comme Johnny Gaudreau et Nathan MacKinnon. Ce sont des joueurs incroyables.»

Pour la première fois de sa carrière, Matthews pourrait devoir affronter ses compatriotes américains si jamais les deux équipes atteignent le tour éliminatoire.

«Ce serait étrange, a-t-il convenu. J’ai été chanceux de porter l’uniforme des États-Unis plusieurs fois au cours des dernières années, mais ce serait bizarre de me retrouver dans cette situation. Toutefois, nous représentons l’Amérique du Nord et peu importe qui tu affrontes, tu veux simplement gagner.»

Le rôle de négligés

L’entraîneur de cette jeune formation, Todd McLellan, qui effectue le même boulot avec les Oilers, aime bien se retrouver dans le rôle de négligés.

«Nous ne savons pas ce que nous avons et comment nous allons réagir; je pense que nous sommes très rapides, a-t-il mentionné, également sur le site web de la LNH. Est-ce que l’équipe peut se développer une chimie et qui prendra le leadership? Nous avons besoin de ça. Je pense que nous avons la pression de créer une surprise, alors que celle sur certains pays comme le Canada et les États-Unis est de gagner le tournoi. Nous allons prendre le rôle de négligés avec plaisir et nous verrons si l’on peut rendre la vie difficile à ces nations.»