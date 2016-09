Baptême de feu pour Caron

De retour au jeu après un an d’absence, Samuel Caron vivra son baptême des rangs universitaires comme partant, samedi soir, devant la plus grosse foule universitaire au Canada et les caméras du réseau TVA Sports.

«Je suis excité et il s’agit d’un beau défi, a raconté le pivot des Carabins de l’Université de Montréal. C’est une belle occasion de démontrer ce que je peux faire. Il y a de vraiment bons joueurs autour de moi. Je n’aurai qu’à gérer mon match et à distribuer le ballon. Je n’ai qu’à faire mon travail.»

Caron a été propulsé à l’avant-plan quand Hugo Henderson a annoncé qu’il ne se présenterait pas au camp d’entraînement pour des raisons personnelles. Après deux saisons comme réserviste, Henderson était le dauphin de Gabriel Cousineau.

«J’ai été vraiment surpris de la décision de Hugo et c’est plate parce que c’est un de mes bons amis, mais ça ne change rien pour moi sur le plan football, a-t-il souligné. Quand j’ai décidé de revenir au jeu, c’est le poste de partant que je visais. Mes objectifs n’ont donc pas changé.»

Influence

Après deux saisons avec les Carabins, Caron est rentré à la maison pour poursuivre ses études en génie civil à l’Université Laval et a fait l’impasse sur le football. «J’étais à une époque de ma vie où j’étais moins motivé, a raconté le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Je suis retourné chez mes parents et j’ai poursuivi mes études. J’avais beaucoup de temps pour faire des choses que je n’avais pas l’occasion de faire quand je jouais, mais j’ai réalisé avec le recul que c’est le football et les Carabins qui me manquaient le plus. Je m’ennuyais du football et ce fut difficile d’être un an sans jouer.»

Coéquipier de Caron pendant trois ans avec les Faucons et à ses deux premières années avec les Carabins, Alex Cromer-Émond a joué un rôle important pour convaincre son ami de reprendre le collier. «J’ai beaucoup tenté de l’influencer, a souligné le secondeur des Bleus. Je n’étais pas le seul. Sa mère et les coachs se sont aussi impliqués. Je voulais qu’il revienne parce que je savais qu’il aimait toujours le football.»

«Ce n’est pas le même joueur, a poursuivi Cromer-Émond. Il est beaucoup plus à l’aise et sait où il s’en va. Samuel est un très grand compétiteur.»

Caron a repris le chemin de la métropole en janvier dernier. «Je me suis retrouvé en terrain connu, a-t-il indiqué. J’en suis à ma troisième année dans le système et les mêmes bases sont toujours là. Au camp, je n’étais pas aussi rouillé que j’aurais pensé. Les ballons sortaient bien. Je possède un bon bras et je sais jouer à la position de quart-arrière. Je serai un leader positif et les gars savent que je ne lâcherai jamais.»

Danny Maciocia a retrouvé un jeune homme transformé.

«Il est beaucoup plus confiant et déterminé, a souligné l’entraîneur-chef des Bleus. Il a travaillé très fort depuis janvier. Samuel avait besoin de prendre du recul et son année loin du football lui a fait beaucoup de bien. Il n’aura pas à gagner des parties à lui seul, mais simplement à gérer sa position. On roule la même attaque qu’avec Gabriel [Cousineau]. On n’arrivera pas avec trois porteurs ou le jeu d’option.»