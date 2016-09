Bitume Québec demande l'aide du ministre des Transports

Éclaboussé par de nombreuses allégations de corruption et collusion et craignant maintenant des pertes financières à cause de chantiers «paralysés», le lobby de l’asphalte demande au ministre desTransports d’intervenir rapidement pour sauver leur industrie en «crise».

Selon Bitume Québec, les ennuis «graves» que vit leur industrie cette année seraient surtout dus aux moyens de pression enclenchés par le syndicat des ingénieurs de la province depuis le printemps. Ceux-ci refusent notamment de faire du temps supplémentaire, limitant ainsi l’horaire des chantiers provinciaux à huit heures par jour.

«On travaille fort à redorer l’image de notre industrie et nos membres, mais maintenant nos membres vivent une crise sans précédent parce que des centaines de chantiers sont retardés à cause de ces moyens de pression. Il faut absolument que le ministre des Transports s’implique pour régler rapidement le dossier», a plaidé vendredi matin le président de Bitume Québec, Joe Masi.

Selon ses dires, ce sont 30 % de la centaine de membres de son association qui menacent de «mettre la clé dans la porte» si la situation ne se résorbe pas d’ici la fin de la saison des travaux routiers en novembre.

58 retards

Or, la situation ne serait pas aussi dramatique que laisse entendre Bitume Québec, selon le ministre des Transports Laurent Lessard.

«J'ai fait une vérification personnelle. 1267 travaux sont en exécution au Québec et 545 ont recours à de l'asphaltage. De ce nombre, seulement 58 seraient en retard», a laissé tomber le ministre en entrevue sur les ondes de TVA Nouvelles.

Le ministre Lessard a tout de même indiqué qu’il était sensible aux demandes de l’industrie et s’est engagé à les rencontrer bientôt pour s’assurer que les travaux de pavage se font bien.

«L'asphalte, ça se pose dans les meilleures conditions. Je réponds à l'appel de l'industrie du bitume à ce niveau», a résumé M. Lessard.

Chantiers reportés

En attendant que les chantiers reprennent à une vitesse normale, les automobilistes devront continuer à rouler sur des tronçons d’autoroute en mauvais état, indique Bitume Québec.

C’est particulièrement vrai sur deux portions de l’autoroute 20, soit à la hauteur de l’arrondissement de Lachine et la ville de St-Hyacinthe, où des travaux de pavage «majeurs» sont retardés depuis plusieurs mois à cause des problèmes chez Transports Québec, soutient l’association.

«À Lachine, c’est un contrat de 5 M$ que l’entrepreneur a signé avec Québec et qui ne démarre pas parce qu’il n’y a pas d’ingénieurs pour le surveiller. À St-Hyacinthe, l’entrepreneur a le contrat de 3 M$ en main, mais attend depuis trois mois pour commencer les travaux majeurs de pavage», a indiqué Martin Pelletier, vice-président de Bitume Québec.