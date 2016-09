Côte-Nord: une entreprise souhaite implanter une usine de transformation de bleuets

Phytimpact, une entreprise en biotechnologie, souhaite implanter à Sept-Îles une usine de transformation de bleuets afin d’en extraire des ingrédients actifs. Elle mise sur la nordicité et les caractéristiques de la Côte-Nord pour mettre ses produits en valeur.

C’est à partir des bleuets de la Côte-Nord que Phytimpact veut faire sa place dans le domaine de la transformation alimentaire.

L’entreprise amorce une étude de faisabilité.

«Exemple, on va prendre 100 kilos de bleuets et on va sortir peut-être un kilo de poudre, a expliqué Laurent Morin, président de Phytimpact. Cette poudre, on va la vendre sur le marché pour la fabrication de suppléments alimentaires en capsules avec une très haute concentration en antioxydants.»

L’homme d’affaires de Lévis s’est associé à deux Septiliens pour acheter une bleuetière afin d’assurer l’approvisionnement de la future usine de transformation.

C’est une aventure toute nouvelle pour Serge Langelier qui remarque que les ressources naturelles sont peu transformées sur la Côte-Nord.

«Dans les actionnaires, il y a Serge Porier qui est un pêcheur de crabe et moi j’ai gagné ma vie dans la pêche, a-t-il dit. C’est une des [premières] affaires qu’on voulait en achetant la bleuetière: faire quelque chose d’autre avec le bleuet et ne pas se limiter à cultiver des bleuets, les mettre dans des blocs et le vendre à l’état brut. Il y a trop d’opportunités perdues sur la Côte-Nord.»

À moyen terme, Phytimpact veut développer des produits exclusifs brevetés.

L’entreprise se donne cinq ans pour la recherche, le développement et la commercialisation. En attendant, l’entreprise souhaite faire sa place avec un produit déjà connu en mettant l’accent sur des caractéristiques de la Côte-Nord.

«Le premier produit, c’est une poudre de base riche en antioxydants, a expliqué Laurent Morin. Ça existe déjà sur le marché. Mais par rapport à notre positionnement, au 50e parallèle, on a des arguments marketing forts. C’est ça qui nous démarque pour le moment. On a un climat exceptionnel, différent. Un climat maritime. Les périodes ensoleillement. C’est un bleuet qui se démarque, on regarde pour sa caractérisation. Il y a certaines molécules qu’on a identifiées et qui sont très intéressantes.»

L’achat, l’aménagement de la bleuetière et l’implantation d’une usine de transformation entraîneront des investissements de 7 millions $ et créeront une trentaine d’emplois.