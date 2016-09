Deux garçons mélangés à l’aéroport et envoyés vers la mauvaise ville

Une compagnie aérienne a mélangé par erreur deux jeunes garçons d’environ 5 ans qui voyageaient seuls et les a envoyés vers une mauvaise destination, dans une autre famille.

Maribel Martinez, 38 ans, a eu la surprise de sa vie il y a deux semaines en voyant arriver un autre garçon que son fils Andy lorsqu’elle l’attendait à l’aéroport international Jonh F. Kennedy (JFK) à New York. L’autre enfant, qu’elle ne connaissait pas, était accompagné d’un employé de JetBlue et avait le passeport ainsi que les bagages d’Andy, a rapporté jeudi CNN.

«Elle était pétrifiée», a indiqué l’avocat de Mme Martinez.

Andy était en voyage chez de la famille en République dominicaine. Lors de son départ, sa tante l’aurait conduit à l’aéroport de Santiago et a attendu jusqu’à ce que l’avion décolle. Toutefois, Andy a été placé à bord d’un vol en direction de Boston et non vers New York.

«Le 17 août, deux garçons non accompagnés, environ du même âge, et qui voyageaient séparément de Santiago, l’un vers New York et l’autre vers Boston, sont montés à bord d’un avion en direction de la mauvaise destination», a indiqué Tamara Young, une porte-parole de JetBlue, à CNN.

Elle a soutenu que la compagnie a «appris de cette erreur» et que «les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants se rendent à la bonne destination» ont été entreprises.

«Même si les enfants ont toujours été sous la supervision d’un employé de JetBlue, nous avons réalisé que cette situation a été pénible pour leur famille.»

Il a fallu six heures de plus pour que Mme Martinez soit réunie avec Andy. Quant au deuxième garçon, JetBlue a assuré à CNN qu’il avait retrouvé sa famille.