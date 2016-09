Deux recrues à surveiller chez les Carabins

MONTRÉAL - Confiants en vue de la nouvelle saison, les Carabins de l’Université de Montréal comptent sur deux recrues qui sont particulièrement prometteuses en défensive: les secondeurs Brian Harelimana et Jean-Philippe Lévesque.

«Jean-Philippe, en quelques mots, c’est une machine à plaquer», vient qualifier Harelimana, en riant, lui qui semble avoir déjà développé une chimie avec son nouveau coéquipier.

Avant cette première saison universitaire, les deux joueurs étaient pourtant des adversaires. Harelimana portait les couleurs des Cheetahs de Vanier tandis que Lévesque se retrouvait avec les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon. Ensemble, ils entendent toutefois prendre leur place chez les Bleus.

«J’aimerais avoir un impact dans la défensive dès ma première saison, mais le but présentement est de m’améliorer à chaque jour et de performer sur le terrain quand mon tour viendra», a indiqué Harelimana.

«Quand on est recrue, on veut toujours faire du mieux qu’on peut, que ce soit sur les unités spéciales ou en défensive, je vais prendre ce qu’on me donne et je vais y aller à 100%, a pour sa part lancé Lévesque. Quand tu as du temps de jeu, il faut que tu saisisses l’opportunité et il faut que tu connaisses parfaitement bien ton cahier de jeux.»

Courtisé par le Rouge et Or

À propos du jeune Harelimana, il avait longuement réfléchi avant de se joindre aux Carabins. Le Rouge et Or de l’Université Laval le courtisait également.

La décision a été difficile à prendre, mais il regarde maintenant vers l’avant. Son premier match en carrière au football universitaire, ce samedi soir contre le Rouge et Or à Québec, aura néanmoins une saveur spéciale.

«J’ai grandi en regardant les matchs entre le Rouge et Or et les Carabins, a dit Harelimana. L’important sera de me concentrer sur ma tâche. Toutes les distractions, comme la foule et l’ambiance, je dois laisser ça à l’extérieur.»