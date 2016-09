Bien qu’on vient tout juste de confirmer le retour de la série déjà culte, des détails entourant le tournage de la prochaine saison se retrouvent déjà dans les médias.

Ainsi, The Hollywood Reporter rapporte que les créateurs de «Stranger Things» passent actuellement des acteurs en auditions pour trois nouveaux personnages.

Ceux-ci sont...

Max

Une jeune fille de 13 ans au look et à l’attitude plutôt «tomboy». Elle serait méfiante et plutôt discrète sur sa jeunesse, mais on sait qu’elle a un demi-frère qui s’appelle Billy. Aussi, elle se déplace en rouli-roulant.

Billy

Un adolescent athlétique qui a 17 ans. C'est le demi-frère de Max. Il serait aussi attirant que ténébreux et imprévisible. Une rumeur court qu’il aurait tué un collègue de classe. D’où le déménagement dans Hawkins, ce patelin mystérieux et reculé. Il pilotera une Camaro noire.

Roman

Un personnage qui aura entre 30 et 38 ans et qui pourrait autant être interprété par une actrice qu’un acteur. Sans-abri qui a été élevé par une mère toxicomane, ce personnage cherche à se venger d’un tort survenu au cours de sa jeunesse. Loup solitaire, Roman ne sait pas comment fonctionner en société.

Mais qu'est-ce qui va se passer avec Mike et les autres?

Fans de la série, rassurez-vous, le producteur exécutif Shawn Levy assure que la distribution originale de la série sera toujours mise en valeur dès le retour de «Stranger Things» prévu en 2017.

Ouf!