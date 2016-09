Diabète & sexualité

Une sexualité saine et épanouissante permet assurément un bien-être personnel. La satisfaction éprouvée lors de rapprochements intimes répond à un besoin fondamental, celui d’être touché, de recevoir de l’affection. Or, dans les situations où il y a présence de maladie chronique chez l’un des partenaires, il arrive que les soucis l’emportent et que la libido s’évapore, car la maladie peut affecter la vie quotidienne et augmenter le stress. Ce qui est notamment le cas de plusieurs personnes qui souffrent de diabète...

«Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais que l’on peut traiter et contrôler. Il est causé par un manque ou un ­défaut d’utilisation d’une hormone appelée ­insuline [...] Lorsqu’il manque d’insuline ou qu’elle ne peut pas bien accomplir sa fonction, comme c’est le cas dans le diabète, le glucose ne peut pas servir de carburant aux cellules. Il s’accumule alors dans le sang et entraîne une augmentation du taux de sucre (hyperglycémie). À la longue, un taux de sucre élevé dans le sang entraîne certaines complications, ­notamment au niveau des yeux, des reins, des nerfs, du cœur et des vaisseaux sanguins. Il existe différents types de diabète, soit le prédiabète, le diabète de type 1, de type 2, le diabète de grossesse et d’autres types plus rares.» Source: Diabète Québec, mai 2014.

Un diagnostic de diabète chamboule la vie. Lorsque son médecin lui a annoncé, Nathalie a cru que son monde s’effondrerait: «J’avais fait du diabète lors de ma dernière grossesse, mais, honnêtement, ça n’a pas affecté ma vie à ce point-là. Comme je venais tout juste d’avoir 49 ans, je croyais que les symptômes que j’éprouvais étaient liés à la préménopause. J’étais fatiguée, irritable, j’avais toujours faim. Mon médecin m’a fait un bilan et le diagnostic est tombé: je souffre de diabète type 2. Déjà que nos relations sexuelles étaient au ralenti, j’ai pris 90 livres depuis cinq ans et mon conjoint près de 60 livres. Nos corps ont changé, notre estime de soi a baissé et en plus il y a ce diagnostic. Moi qui ai une peur bleue des aiguilles en plus! Maintenant, mon diabète est contrôlé, mais je dois être vigilante et toujours faire attention à ce que je mange. Notre vie sexuelle a pris un coup supplémentaire. Je n’osais pas parler avec mon médecin des symptômes sexuels que j’avais, je ne savais pas si c’était normal. Finalement, je me suis décidée à consulter et depuis que j’ai osé vous en parler je sens que des solutions sont possibles. [...] Et on m’a dit qu’en changeant mes habitudes de vie, mon diabète serait mieux contrôlé et pourrait même disparaître, mais on ne change pas presque 50 ans de mauvaises habitudes sans aide!»

Conséquences

Les conséquences d’une maladie peuvent se situer – et se ressentir – dans plusieurs sphères de la vie. Des effets se manifestent aux plans ­psychologique, social, relationnel, de la santé physique et psychologique, notamment par: l’anxiété, la peine, une perte de l’estime de soi, le changement parfois dans les rôles (le partenaire peut adopter un rôle de soignant – ce qui peut nuire à la libido), la difficulté à s’adapter...

Le diabète peut abîmer les artères, diminuer la qualité de la circulation sanguine donc lors des relations sexuelles, le sang arrive moins vite au pénis chez l’homme et chez la femme le vagin se gonfle moins, ce qui résulte en une ­diminution de la lubrification vaginale, entraînant des douleurs lors de la pénétration. La ­réponse sexuelle s’en voit alors atteinte.

Mais sachez également que le diabète ne cause pas toujours ces problèmes! Il n’est pas nécessairement synonyme de dysfonctions sexuelles, soyez rassurés.

La situation demande beaucoup d’adaptation. Une grande communication facilitera les choses et contribuera en l’amélioration de l’état de santé moral et physique. Un suivi ainsi que l’adoption de bonnes habitudes alimentaires et de vie sont nécessaires. La sexualité connaîtra donc moins de soubresauts!