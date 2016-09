«Encore un soir» de Céline Dion: 216 555 albums vendus en une semaine en France

MONTRÉAL | Arrivé dans les bacs le 26 août dernier, «Encore en soir» de Céline Dion cartonne en France, avec 216 555 albums écoulés en une semaine, a rapporté vendredi PureMédias.

Selon le site français, il s’agirait de l’un des meilleurs départs en 15 ans, aucun album n’ayant été vendu à plus de 200 000 d’exemplaires en une semaine au cours des neuf dernières années, sauf pour l’opus éponyme de Renaud, qui a trouvé 287 000 preneurs les sept jours suivant sa sortie en avril dernier.

En une semaine, «Encore un soir» arrive au sixième rang des meilleures ventes dans l’hexagone. À titre comparatif, l’album à succès «Random Access Memories» s’y était vendu à 195 000 exemplaires la première semaine de sa sortie en 2013.

«Renaud» (Plus de 600 000 ventes) «Un monde meilleur» des Kids United (440 000 ventes), «Ensemble» de Kendji (740 000 ventes) et «L’attrape-rêves» (plus de 200 000 ventes) de Christophe Maé sont d’autres titres qui caracolent dans le palmarès des ventes en France.