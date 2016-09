Gilles Proulx nie appuyer Sophie Stanké

Après Bernard Landry cet été, au tour de Gilles Proulx d’être faussement cité en tant qu’appui de Sophie Stanké, qui brigue l’investiture péquiste dans Marie-Victorin.

Un air de déjà-vu. En juillet dernier, Sophie Stanké avait publié un communiqué dans lequel elle se félicitait d’avoir «l’appui officiel» de Bernard Landry.

Le communiqué de presse contenait même une longue citation de l’ex-premier ministre se disant impressionné par le parcours de Mme Stanké et son implication, entre autres dans la défense de la langue française.

M. Landry s’était alors empressé de signaler qu’il souhaitait demeurer neutre en vue de la course à l’investiture dans Marie-Victorin et que, par le fait même, il n’appuyait pas Mme Stanké.

«Moi, j’ai eu son appui officiel. Le tout s’est fait par téléphone», s’était ensuite défendue Mme Stanké en entrevue au Huffington Post.

Prise 2

Prise deux, même histoire. Ou presque, puisque c'est maintenant au tour de l’animateur et chroniqueur au Journal Gilles Proulx d’être cité en tant qu’appui de Mme Stanké, alors qu’il n’en est rien.

L’animateur Gilles Proulx et le cinéaste Jean-Pierre Roy appuient ma candidature dans #MarieVictorin #PQ pic.twitter.com/cktiat8pX0 — Sophie Stanké (@SoStanke) 2 septembre 2016

«Je n’ai pas dit que je m’engageais à l’appuyer», a assuré M. Proulx lorsque contacté par notre Bureau parlementaire.

Le communiqué diffusé par l’équipe de Sophie Stanké laisse pourtant croire le contraire. «C’est sans hésitation que j’appuie la candidature de Sophie Stanké, je sais qu’elle sera à la hauteur de ce défi», y fait-on dire à M. Proulx.

«Mes sympathies politiques vont plutôt, depuis quelque temps, à la CAQ», a signalé M. Proulx lorsque questionné par notre Bureau parlementaire.

Comme avant lui M. Landry, M. Proulx dit avoir été contacté par l’entourage de Mme Stanké. On lui a résumé son programme, après quoi M. Proulx l’a félicitée pour la portion concernant la langue française, un dossier qui lui tient à cœur depuis longtemps, sans plus.