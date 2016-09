Haidara veut exploiter son potentiel

Mis sous contrat lundi par les Alouettes, le receveur québécois Seydou Junior Haidara était dans le collimateur montréalais depuis un bon moment déjà.

«Ça s’est fait vite, a souligné Haidara au Journal cette semaine. Quelques jours plus tard après avoir été libéré par Winnipeg après le camp d’entraînement (en juin), les Alouettes m’ont convoqué pour un entraînement privé à Montréal. Mais Winnipeg m’a rappelé la même journée et m’a offert un contrat.»

Lorsque la formation manitobaine a libéré Haidara de nouveau la semaine passée, le directeur général Jim Popp ne voulait pas rater deux fois son coup.

«C’est un joueur qu’on avait à l’œil depuis un certain temps déjà, a dit Popp. Il est très polyvalent, surtout sur les unités spéciales. Jacques Chapdelaine [entraîneur des receveurs] l’avait déjà dirigé à Vancouver et en Saskatchewan et il n’avait que de bons mots pour lui.»

Dans les valises

Choix de deuxième tour (12e au total) par les Lions de la Colombie-Britannique en 2013, Haidara a voyagé plus souvent qu’à son tour. Il en est déjà à sa cinquième formation en quatre années seulement dans le circuit.

«C’est le sixième cahier de jeux que j’apprends, a souligné l’athlète de 27 ans. Mais je n’ai jamais été retranché parce que ça n’allait pas bien. Ç’a toujours une question de circonstances et de politique de chiffres.»

Joueur versatile

Joueur hautement convoité par les équipes professionnelles à sa sortie des rangs universitaires, Haidara estime que son potentiel n’a jamais été pleinement exploité.

«Les équipes pour lesquelles j’ai évolué, surtout Winnipeg et Hamilton, elles ne m’ont pas vraiment utilisé sur les unités spéciales, a mentionné l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval. C’est difficile de prouver sa valeur dans ce temps-là. D’autant plus pour un joueur canadien.»

Haidara, qui se considère comme un athlète versatile, souhaite donner un second souffle à sa jeune carrière dans la métropole.

«Je veux gagner la confiance des entraîneurs et de mes coéquipiers pour leur prouver que j’ai ma place ici, a raconté l’athlète de 6 p i 1 po et 215 lb. Je sais ce que je peux faire sur les unités spéciales, mais je veux faire mes preuves à l’attaque également.»