Il y a un an aujourd'hui, le petit Aylan se noyait, provoquant une sympathie mondiale pour les migrants syriens

Il y a un an, le 2 septembre 2015, apparaissait dans les médias du monde entier la photo la plus forte et la plus chargée en émotion et signification de l'année 2015: celle d'un petit garçon de 3 ans, ressemblant à tous les petits garçons de 3 ans de la Terre, face contre le sable d'une plage turque.

Aylan Kurdi est mort noyé lors d'une tentative de sa famille, et de nombreux autres Syriens fuyant l'horreur, de joindre une île grecque à proximité d'une station balnéaire de la Turquie. Leur arrivée sur l'île de Lezbos leur aurait ouvert les portes de l'Europe.

Malheureusement, le rafiot qui leur servait d'embarcation a chaviré, provoquant la mort de dizaines de personnes, dont celle du frère aîné d'Aylan (Galip, 5 ans) et de sa mère, Rehana. La famille souhait venir s'étblir au Canada, mais la mauvaise connaissance de la procédure d'immigration de la tante d'Aylan, déjà installée à Vancouver, a retardé le projet. Et pousser la petite famille à oser la traversée fatale.

Son cadavre échoué sur la plage allait devenir l'image emblématique de la rise des migrants.

Les Une des journaux d'à travers le monde, le 3 septembre 2015

Le père d'Aylan, Abdullah, quelques jours après le terrible drame AFP

Le père d'Aylan, Abdullah, avec un neveu AFP

Aylan, avant son enterrement dans le Kurdistan syrien AFP

Les cercueils d'Aylan, Galip et Rehena Kurdi AFP

Un réfugié syrien, rendant hommage à son petit compatriote, sur sa tente d'un camp de réfugié près de la Bulgarie AFP

Manifestation à Montréal, le 5 septembre, en réaction à la mort d'Aylan FRÉDÉRIQUE GIGUÈRE/AGENCE QMI

Manifestation à Montréal, le 5 septembre, en réaction à la mort d'Aylan FRÉDÉRIQUE GIGUÈRE/AGENCE QMI

Une scupture de sable d'un artiste indien, en hommage à Aylan, sur une plage d'Inde AFP

La journaliste et ancienne première dame française, Valérie Trierweiler, lors d'une manifestation, le 5 septembre 2015 AFP

Un hommage sur une rue de Barcelone, le 4 septembre 2015 AFP

À l'arrière-plan, l'affiche dit: «Bachar Al-Assad (le président syrien) et Daech (État islamique) m'on tué» AFP

Exposition dans une galerie de Paris d'oeuvres inspirées de la tragédie AFP