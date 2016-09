Importante saisie de drogues et arrestations à Gatineau

GATINEAU – Quatre personnes ont été arrêtées à Gatineau, dans le secteur de Hull, dans la nuit de jeudi à vendredi au cours de perquisitions qui ont permis la saisie d’une quantité importante de différentes drogues.

Les personnes arrêtées, trois hommes et une femme âgés entre 22 et 27 ans, devaient comparaître en après-midi vendredi devant la Cour du Québec pour répondre à des accusations en lien avec la possession pour fin de trafic et le trafic de drogues.

La valeur marchande des drogues confisquées est évaluée à 2 millions $, a indiqué le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

À quatre adresses différentes, les policiers ont saisi au cours de l’opération deux kilos de cocaïne, 387 grammes de crystal meth, 215 lb de marijuana, 46 grammes de MDMA (ecstasy), plusieurs fioles de stéroïdes, 28,3 grammes de haschisch et 16 litres de GHB.

Une presse pour compacter la cocaïne, 155 000 $ en argent comptant, plusieurs téléphones cellulaires et deux véhicules ont aussi été saisis.