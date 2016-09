Joggeuse agressée au mont Saint-Bruno: la police recherche un suspect

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE | Une femme qui faisait son jogging au parc national du mont Saint-Bruno aurait été agressée par un homme vendredi après-midi et la police demande l’aide du public pour retrouver le suspect.

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE | Une femme qui faisait son jogging au parc national du mont Saint-Bruno aurait été agressée par un homme vendredi après-midi et la police demande l’aide du public pour retrouver le suspect.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a indiqué que la coureuse d’une cinquantaine d’années a été attaquée par un homme du même âge, mesurant environ 1,78 m (5 pi 10 po) et d’une corpulence moyenne. Le suspect aux cheveux bruns et gris portait un chandail à manches courtes bleu, un pantalon de sport bleu foncé, des espadrilles et un sac noir à la taille.

Les services d’urgence ont été appelés vers 13 h et la victime a été transportée dans un centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie.

Le SPAL a indiqué sur sa page Facebook qu’une enquête avait été ouverte pour tenter de déterminer les circonstances de l’événement.