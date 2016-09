La coupe de la controverse

Malgré le succès et la popularité de la première Coupe Canada, il faut attendre cinq ans avant que n’ait lieu la seconde édition. Cependant, ce n’était pas le plan de départ.

En 1978, Alan Eagleson avait obtenu l’approbation de la Fédération internationale de hockey sur glace pour tenir des tournois de la Coupe Canada en 1979 et en 1982.

C’était sans compter quelques ­événements perturbateurs.

D’abord, un litige entre l’Association canadienne du hockey amateur et Hockey Canada, avec en toile de fond le contrôle des événements internationaux impliquant les hockeyeurs professionnels, force le report du tournoi d’une année.

La présentation sera de nouveau repoussée d’un an en raison de l’invasion, par l’URSS, de l’Afghanistan et de la menace des États-Unis, qui seront plus tard rejoints par le Canada, de boycotter les Jeux olympiques de Moscou.

Choses à prouver

Lorsque le tournoi s’ouvre, le 1er septembre 1981, les six mêmes formations qu’en 1976 sont en lice. Sauf que cette fois, l’Union soviétique a envoyé ­l’artillerie lourde.

Humliés par leur défaite aux mains des Américains lors du célèbre Miracle on Ice des Jeux olympiques de Lake Placid, les Soviétiques sont bien déterminés à reprendre la suprématie du hockey international.

En plus de Vladislav Tretiak, qui sera élu joueur par excellence du tournoi, l’URSS compte dans ses rangs quelques futurs joueurs de la LNH, dont Vladimir Krutov, Igor Larionov et Sergeï Makarov, membres du trio KLM, Alexeï Kasatonov et Viacheslav Fetisov.

Du côté canadien, on choisit de miser sur la jeunesse.

Wayne Gretzky (20 ans), Raymond Bourque (20 ans), Paul Reinhart (21 ans), Craig Hartsburg (22 ans) et Mike Bossy (24 ans) font partie de la formation.

Finale à sens unique

Après avoir survolé le tournoi à la ronde, avec un dossier de quatre gains et une nulle (grâce à la contribution de la Ligne de rêve de Wayne Gretzky, Gilbert Perreault et Guy Lafleur), et vaincu les États-Unis par la marque de 4 à 1 en demi-finale, le Canada a rendez-vous avec l’URSS en grande finale, au Forum de Montréal. Contrairement à 1976, le gagnant de la compétition sera connu au terme d’une seule rencontre.

Privée de Perreault, victime d’une fracture à une cheville dans le ­quatrième match du tournoi à la ronde, la troupe de Scotty Bowman ne fait pas le poids.

Sergeï Shepelev inscrit un tour du chapeau et Tretiak repousse 26 tirs dans un gain à sens unique de 8 à 1. Toute une taloche pour le Canada, qui avait battu ces mêmes Soviétiques 7 à 3 lors du tournoi à la ronde.

Au Canada seulement

Une controverse survient au moment où les Soviétiques s’apprêtent à quitter le Canada avec la coupe dans leurs bagages. Accompagné par la police de ­Montréal, Eagleson reprend le trophée en indiquant qu’il doit demeurer en terre canadienne en tout temps. Évidemment, les Soviétiques avalent cette ­décision de travers.

Plusieurs Canadiens sont également outrés par les façons cavalières d’Eagleson. C’est ainsi que George Smith, un camionneur de Winnipeg, décide d’effectuer une campagne de financement servant à créer une réplique du trophée. Celle-ci sera remise, quelques semaines plus tard, à ­l’ambassade soviétique.

Classement au terme du tournoi à la ronde Équipe PJ V D N BP BC DIFF. PTS Canada 5 4 0 1 32 13 +19 9 URSS 5 3 1 1 20 12 +7 7 Tchécoslovaquie 5 2 1 2 21 13 +8 6 États-Unis 5 2 2 1 17 19 -2 5 Suède 5 0 4 1 6 31 -7 2 Finlande 5 0 4 1 6 31 -25 1 Demi-finales Tchécoslovaquie 1 | URSS 4

4 États-Unis 1 | Canada 4 Finale URSS 8 | Canada 1